Hungaroring újratöltve - Hamilton nyerte a Spanyol Nagydíjat

A szombaton 100. pole pozícióját megszerző Lewis Hamilton jobb stratégiájának köszönhetően aratott rajt-cél győzelmet.

Pályafutása 100. pole pozícióját elérve Lewis Hamilton, a Mercedes versenyzője nyerte a Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését. A hétszeres világbajnok mindössze 36 ezreddel előzte meg Max Verstappent (Red Bull).

A futamot az előzetes tervekkel ellentétben nem zárt kapuk mögött rendezték meg, ugyanis 1000 szerencsés nézőt beengedtek a lelátóra, ám nekik végig viselniük kellett a maszkot és tilos volt számukra bármilyen étel és ital fogyasztása.

A rajtot követően Verstappen fordult el elsőként Hamiltont megelőzve, míg a negyedik helyről startoló Chalres Leclerc (Ferrari) került Valtteri Bottas (Mercedes) elé. A 8. körben már mintegy 10 másodperc volt Leclerc és Bottas hátránya, ám akkor Cunoda Juki (Alpha Tauri) parkolta le autóját az egyik kanyarban, melynek következtében a pályára hajtott a biztonsági autó. Az újraindítás után nem történt változás az élmezőnyben, Hamilton próbált tapadni holland riválisára, míg Leclerc-ék újra elkezdtek lemaradni. A 23. körben Bottas állt ki kereket cserélni, majd egy körrel később Verstappen is így tett. Hamilton és Leclerc a 29. körig várt a cserére, utóbbit így visszaelőzte Bottas. A 35. körben Hamilton már egy másodpercre megközelítette az éllovas hollandot, Bottas lemaradása nyolc másodperc volt. A 42. körben váratlanul kiállt kereket cserélni Hamilton, aki finn csapattársa mögé tért vissza, míg Verstappenhez képest 23 másodperc volt a hátránya.

Az 53. körben Hamilton előzte meg Bottast, aki nem adta olcsón a bőrét, a hétszeres világbajnok hátránya 11 másodperc volt Verstappenhez képest. Az 54. körben Bottas is kiállt kereket cserélni, nem sokkal Leclerc mögé tért vissza. Az 57. körben a finn visszaállt a harmadik helyre, míg Hamilton lemaradása négy másodperc alá csökkent.

A 60. kör elején Hamilton körbeautózta Verstappent, akinek a jóval kopottabb abroncsokon esélye sem volt védekezni. Megismétlődött tehát a 2019-es Magyar Nagydíj forgatókönyve, ahol Hamilton ugyanezzel a stratégiával került a holland elé, aki a kör végén ki is állt kerékcserére, mivel így is vissza tudott jönni Bottas elé. „Valahol éreztem, hogy ez lesz – kezdett bele a második Verstappen, aki a friss abroncson megfutotta a leggyorsabb kört, így megszerezte a plusz egy pontot. – Már az első etapon látszott, hogy gyorsabbak nálunk, a második hely volt a reális. Kiálltak még egyszer, tudtam, hogy végem. Béna kacsaként voltam az élen. Nem akartunk kiállni, mert fogalomba kerültem volna vissza. Nem hinném, hogy bármit is változtatott volna a helyzeten. Ez mindig is a Mercedes pályája volt, még nem vagyunk ott, ahol lenni szeretnénk, viszont sokat léptünk előre 2020-hoz képest.”

„Először is köszönteném a szurkolókat, nagyszerű látni őket”

– mondta Hamilton, akinek ez az idei harmadik, és pályafutása 98. futamgyőzelme, Spanyolországban pedig karrierje során már hatodik alkalommal diadalmaskodott. – Nagyon jól éreztem magam, kifizetődött a kemény munka. Max jobban kapta el a rajtot, aztán vadásztam rá. Nagyon jó stratégia volt, bejött a kockáztatás. Nehéz itt egy kiállással teljesíteni a futamot, végül azt tettem, amit a csapat kért” – tette hozzá. „Elég nehéz volt, hogy Charles megelőzött. Beszorultam mögé egy időre, keresztülhúzta a terveim, kár érte. De örülök, hogy itt vagyok a pódiumon. Apró részleteken múlt, csapatként azért sok pontot szereztünk” – értékelt a harmadik Bottas, aki mögött Leclerc, Sergio Pérez (Red Bull), Daniel Ricciardo (McLaren), Carlos Sainz Jr. (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) és Pierre Gasly (Alpha Tauri) volt a további pontszerzők sorrendje. A vb két hét múlva, Monacóban folytatódik.

A vb pontverseny élmezőnye Pilóták: 1. Hamilton 94 pont, 2. Verstappen 80, 3. Bottas 47.

Konstruktőrök: 1. Mercedes 141 pont, 2. Red Bull 112, 3. McLaren 65.