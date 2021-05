Nyoma veszett a Navalnijt rögtön a mérgezése után kezelő orvosnak

Az uniós illetékesek leginkább a Pfizer-vakcinában bíznak, különösen, hogy már megkezdődött az oltóanyag második generációs fejlesztése.

Az Európai Bizottság meg nem újította meg az AstraZenecával júniusban lejáró szerződését – közölte vasárnap Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos egy nappal azután, hogy az Európai Unió jóváhagyta 1,8 milliárd adag, a Pfizer/BioNTech vállalatok által a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag beszerzését 2023-ig biztosító szerződést.



Arra a kérdésre, hogy ez azt jelenti, hogy véglegesen nem érkezik több AstraZeneca-oltóanyag az Európai Unióba, Thierry Breton kitérő választ adott. Szerinte ezt még nem lehet kijelenteni, várni kell. Mint mondta, azért a Pfizerral kezdték, mert már a második szakaszon dolgoznak, a második generációs oltásokon. Ursula von der Leyen szombaton jelentette be , hogy a Pfizer/BioNTech vállalatokkal létrejött újabb, harmadik szerződés 900 millió adag, koronavírus elleni oltóanyag szállítását írja elő további 900 millió dózis későbbi megvásárlásának lehetőségével 2022-ben és 2023-ban, s hozzátette, hogy az Európai Bizottság más gyógyszergyártókkal is tervezi további szerződések megkötését. Korábbi tájékoztatása szerint a további vakcinaadagok a koronavírus új változataival szembeni védettség biztosítása mellett lehetővé teszi gyermekek és fiatalok beoltását is.