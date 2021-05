Több százan megsebesültek a jeruzsálemi összecsapásokban

A szlovák egészségügyi tárca még egy orosz vizsgálat eredményét is bevárja.

A felkért, uniós minősítéssel rendelkező magyar laboratórium rendben találta azt a mintát, amelyet Pozsony az első orosz vakcina szállítmányból küldött neki, közölte a

szlovák egészségügyi tárca, írja a Reuters . Hogy milyen vizsgálatokat végeztek el Magyarországon, azt nem tudni, és az sem világos egyelőre, hogy az eredmény választ ad-e az illetékes szlovák hatóság aggályaira, mármint hogy az oroszok által szolgáltatott adatok hiányosak voltak, és az első tétel összetétele teljesen más volt, mint azé, amelyről pár hónapja kedvező szakvélemény jelent meg az egyik tekintélyes brit szaklapban. Mindenesetre a szlovák kormány most még megvárja, hogy Oroszországból is befusson egy teszt értékelése, és a továbbiakról csak utána határoz. A Szputnyik V-t az európai gyógyszerügynökség nem engedélyezte, az unión belül csak Magyarország adja be a lakosságnak. Az előző szlovák miniszterelnök önhatalmúlag két millió adagot rendelt belőle, amiből 200 ezer be is érkezett, de Matovics belebukott a botrányba. Így most be kell érnie a pénzügyminiszteri tisztséggel.