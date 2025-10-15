Összecsapások Rióban

Brazíliában ismét egyre feszültebb a belpolitikai helyzet, négy hónappal a Rio de Janeiróban megrendezett olimpia után. A metropoliszban erőszakos tüntetések törtek ki, miután a kormányzat kemény megszorításokat fogadott el. Több száz tüntető csapott össze a rendőrséggel a város centrumában, a regionális parlament épülete előtt.