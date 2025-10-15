Az afganisztáni tálib kormány szóvivője szerint pakisztáni katonák több mint 12 civillel végeztek és több mint 100 sebesültről is tudni.
Aleksandar Vučić elnök büntetést ígért.
A thaiföldi külügyminisztérium közölte, elviekben támogatja a tűzszünet ötletét, de annak „az aktuális harctéri körülményeken” kell alapulnia.
Az Aszad-rezsim bukása és az iszlamista átmeneti kormány felállása óta nem volt példa ilyen súlyos erőszakra a közel-keleti országban. Az összecsapásokban eddig legalább 70-en meghaltak.
Eközben tovább zajlik a Hamász megsemmisítése a Gázai övezetben.
2024-ben újabb országokban várhatóak fegyveres összecsapások, bár a tapasztalat azt mutatja: nem könnyű előre megjósolni a háborúkat.
Az Izraelben és Ciszjordániában végrehajtott palesztin támadásokban idén 19 izraeli halt meg, és többen súlyosan megsérültek. Ezen idő alatt legkevesebb 111 ciszjordániai palesztin vesztette életét, döntő többségük merényletek meghiúsítása közben vagy az izraeli biztonsági erőkkel folytatott fegyveres harcokban, de civilek is vannak az áldozatok között, és többek halálának körülményeit vizsgálják.
Az egyik bizalmatlansági indítvány elfogadásához mindössze kilenc szavazat hiányzott. A nyugdíjreform miatt feldühödött tüntetők felgyújtották az utcákon a szemétkupacokat, amelyek a szemétszállítók sztrájkja miatt mintegy két hete begyűjtetlenül hevernek az utcákon. Legalább 101 embert letartóztattak.
A kelet-pakisztáni Lahorban zajló összecsapásokban 69 ember, köztük 34 rendőr sérült meg – közölte az amerikai hírcsatornával egy neve elhallgatását kérő pakisztáni rendőr, aki elmondta azt is, hogy a Hán otthonában tartózkodó hívek fel vannak fegyverezve.
Fokozódik a feszültség az izraeli és a palesztin fél között.
Heves fegyverropogásra riadtak fel péntek virradóra Tripoli lakói.
A napok óta tartó erőszakos összecsapásokban már heten meghaltak, több mint 200-an megsebesültek.
Több tízezer muzulmán hívő barikádozta el magát vasárnap éjjel az Al-Aksza mecsetnél, akik köveket gyűjtve készültek szembeszállni az izraeli biztonságiakkal.
A katolikus egyházfő a konfliktus kapcsán azonnali "testvéri" megoldást sürgetett vasárnap déli beszédében.
A kődobálásokra gázgránáttal, gumilövedékkel és vízágyúval válaszoltak az egyenruhások.
Három napja tartanak a zavargások, a belügyminiszter lemondása után a tüntetők és az ellenzék is Edi Rama miniszterelnök távozását követeli.
A szombat délutáni megmozdulások során a tüntetők gépkocsikat gyújtottak fel, és betörték üzletek vitrinjeit.
Ez az első eset, hogy a zavargások hetei alatt tüzet nyitottak a tiltakozókra.
Negyvenre emelkedett a sebesültek száma a Gázai övezet határán az izraeli hadsereg és a palesztinok között pénteken kirobbant összecsapásokban - jelentette az izraeli sajtó az MTI szerint.
A kelet-afrikai Etiópiában legalább húsz személy vesztette életét a különböző etnikai csoportok között kitört harcok során.
Brazíliában ismét egyre feszültebb a belpolitikai helyzet, négy hónappal a Rio de Janeiróban megrendezett olimpia után. A metropoliszban erőszakos tüntetések törtek ki, miután a kormányzat kemény megszorításokat fogadott el. Több száz tüntető csapott össze a rendőrséggel a város centrumában, a regionális parlament épülete előtt.
Súlyos szurkolói összecsapások helyszíne volt Marseille és Nizza. Több tucatnyian megsérültek, egy angol állapota életveszélyes. Többeket letartóztattak.
Összecsapások törtek ki a Gázai övezet határán palesztin fegyveresek és az izraeli hadsereg között, és Izrael csütörtök hajnalban már légierejét is bevetette: csapásokat mért az övezetben a Hamász radikális palesztin szervezet négy hadállására - közölték izraeli katonai illetékesek.
Napok óta tartanak az összecsapások Macedónia fővárosában, Szkopjéban. Szerda este legalább háromezren követelték Gjorge Ivanov macedón elnök lemondását, mivel kegyelmet adott az ország legnagyobb lehallgatási ügyében meggyanúsított, illetve az ügy kapcsán már börtönbe került személyeknek.
Hebronban összecsapások törtek ki a palesztinok és a telepesek között csütörtök délután, mert a telepesek újabb épületeket foglaltak el a város szívében - értesült a ynet, a Jediót Ahronót című újság honlapja.
Heves összecsapások törtek ki tegnap a nepáli fővárosban, miután a parlament az új alkotmányról tartott szavazás során elvetette azt a javaslatot, hogy az országot minősítsék „hindu állammá”. A 27 milliós himalájai országban a lakosság többsége hindu, s radikálisabb csoportjaik most utcai tüntetéseken jelezték felháborodásukat. Járműveket támadtak meg, a vízágyúkkal dacolva kővel dobálták a rendfenntartó erőket.
Az izraeli rendőrség és határőrség egységei kedd hajnalban összecsaptak két, lerombolásra ítélt épületet védő telepes fiatalok százaival Ciszjordániában - közölte az izraeli média.
Az ókori zsidó szentélyek elpusztításának emléknapján összecsapások voltak Jeruzsálem óvárosában a Mecsetek terén, ahol a középkor óta az Al-Aksza mecset áll, egykor pedig a zsidók legszentebb helye volt.
Ismét véres összecsapások voltak török Kurdisztán székhelyén, Diyarbakirban, néhány nappal a parlamenti választás után, amelyen bejutott a törvényhozásba a kurd kisebbség pártja, a HDP.