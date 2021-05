Medvenyomra bukkantak a Börzsönyben

A 8 éves Zalán egyik szemével nem lát, a másik pedig jelenleg tele van daganattal. Svájcban van esélye a gyógyulásra, de a kezelés magyar viszonylatban szinte megfizethetetlen.

A 19 éve mentőápolóként dolgozó Pintér László fia mindössze két és fél hónapos volt, amikor kiderült, hogy szemében daganatok nőttek. A most nyolc éves Zalán szemeit az egyik legagresszívabb rákfajta támadta meg. A család most a kisfiú külföldi gyógykezelésére gyűjt – számolt be róla a Blikk . Alig pár hónappal Zalán születése után vették észre nála a kétoldali retinabalstómát, azaz rosszindulatú szemideghártya-daganatot. Azóta a család élete arról szól, hogy minden létező és fellelhető segítséget megragadjanak a gyógyulása érdekében.

– Némi túlzással én már tényleg mindent láttam. Akasztott, vízbefúlt, összeégett embereket egyaránt. Kísértem kismamát, hogy életet adjon gyermekének és olyan is volt, aki engem látott utoljára életében. A célom mindig egy volt: segíteni másokon. Most mégis tehetetlen vagyok, pont, amikor a saját gyermekemről van szó – mesélte a lapnak a mentőtiszt.

Az apa elmondta, hogy a kisfiút jelenleg Svájcban kezelik, ez az egyetlen hely, ahol esélye van meggyógyulni. Önerőből azonban nem tudták a kezeléseket fedezni, ezért létrehoztak egy alapítványt, ahova szép számmal érkeznek is a felajánlások, de még mindig hiányzik 12 millió forint a teljes kezelés kifizetéséhez. A férfi két gyermekével itthon maradt, míg a felnőtt nagyfiú tolmácsként, és az édesanya Svájcban van Zalánnal. A kisfiú szemeit az egyik legagresszívabb rákfajta támadt meg. Az egyik szemével nem lát, a másik pedig jelenleg tele van daganattal. Az utóbbi szem megmentésével próbálkoznak a kinti orvosok. A gyermeket hat évig itthon is kezelték, de nem igazán tudtak mit kezdeni a problémával. A család aztán rátalált a svájci klinikára, ahol minden megvan, de magyar viszonylatban szinte megfizethetetlen a kezelés.

– Annyira ritka ez a betegség, hogy magyar nyelvű leírás nincs is róla. Sajnos a legtöbbször már csak akkor diagnosztizálják amikor már menthetetlen és a szemet el kell távolítani. Ez azonban velünk nem történhet meg. Minden reményünk a svájci orvosokban van, akik egy évre előre elkészítették Zalán kezelési tervét – mondta Pintér László.

Az apa elmesélte azt is, hogy korábban már úgy nézett ki, hogy a kisfia meggyógyult, de aztán újabb daganatok támadták meg a szemét. A Covid miatt most még nehezebb az életük, a beavatkozások közben sem tudnak hazajönni, ami nagyon megviseli őket. Most mégis csak Zalán gyógyulásával törődnek. A kisfiú tegnap volt nyolc éves. A Blikk közzétette a Lépéselőnyben Zalán Egészségéért Alapítvány adatait. Aki segítene a családnak, azon keresztül megteheti.