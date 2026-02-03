Két lencse néz egymásra - Gerőcs Péterrel megváltásról, erőkifejtésről

Forgatócsoport érkezik a börzsönyi zsákfaluba, hogy Második eljövetel címmel elkészítsenek egy nagyjátékfilmet. A stáb mindennapi élete és a falusiakkal való viszonya egy idő után mintha maga is forgatókönyv szerint zajlana, amit ráadásul werkfilmre rögzítenek. A gyilkossággal tarkított, több nézőpontú, bibliai áthallásokban gazdag történet jelenkori egyéni és társadalmi problémáinkra vetít fényt az általa támasztott kérdéseivel. Amelyekről a Werkfilm című regény szerzőjével, Gerőcs Péterrel is beszélgettünk.