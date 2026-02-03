Az olajszennyezés ellenére az intézmény nem aggódik, mert elég facsemete van a területen, de hogy mi lett a kivágott fák sorsa, arról már nem tud.
A rendkívül nehéz terepviszonyok miatt a mentőszolgálat a hegyimentők segítségét kérte. Egy januárban eltűnt perőcsényi férfi holttestét találhatták meg.
A haláleset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálja a rendőrség.
Varga István szerint így legalább részben érvényesülne egyfajta történelmi igazságszolgáltatás, ráadásul békés eszközökkel.
Nem ez az első eset az idén, hogy az Ausztráliában őshonos erszényes egy szabadon kóborló példányára bukkannak Magyarországon.
Forgatócsoport érkezik a börzsönyi zsákfaluba, hogy Második eljövetel címmel elkészítsenek egy nagyjátékfilmet. A stáb mindennapi élete és a falusiakkal való viszonya egy idő után mintha maga is forgatókönyv szerint zajlana, amit ráadásul werkfilmre rögzítenek. A gyilkossággal tarkított, több nézőpontú, bibliai áthallásokban gazdag történet jelenkori egyéni és társadalmi problémáinkra vetít fényt az általa támasztott kérdéseivel. Amelyekről a Werkfilm című regény szerzőjével, Gerőcs Péterrel is beszélgettünk.
Már a késő Árpád-kor óta termeltek ki nemesfémet ezen a környéken.
Lehetséges, hogy ez ugyanaz a nagyvad, amelynek a nyomait nemrég Diósjenőnél látták.
Nagy felháborodást váltott ki, hogy kisvasút épült volna a Börzsöny egyik legszebb részén, nem messze a Királyréttől, a Csarna-völgyben, a kormány azonban végül elállt eredeti szándékától.
A területen a hatályos jogszabályok alapján bármiféle beavatkozás kizárólag természetvédelmi céllal történhet.
A védett ragadozó a háborítatlan természetet szereti; ebből nem lesz sok része a Börzsönyben, ha a Csarna-patak völgyében tényleg meghosszabbítják a helyi kisvasút nyomvonalát – írja a 24.hu.
A nyomok és az állat viselkedése alapján nagy valószínűséggel farkas nyomát találták meg a Börzsönyben, az állat a Bükkből, vagy Szlovákia területéről érkezhetett - tájékoztatta a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa csütörtökön az MTI-t.
A Börzsönyben az ország egyik legvadregényesebb vonalvezetésű, magashegyi hangulatú erdei vasútját építi újjá és teszi turisztikai célra alkalmassá - uniós támogatással - az Ipoly Erdő Zrt. A pálya rekonstrukciója májusban kezdődik és várhatóan augusztusig tart. A jövő tavaszi üzemkezdet után pedig napelemes kisvonatok is járnak majd a nógrádi erdőkben.
Korszerűsítették és bővítették a fekete-hegyi kulcsosházat a Pilisben, valamint a kisirtási menedékházat a Börzsönyben, a két felújított turista-szálláshelyet pénteken adták át – tájékoztatta a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője az MTI-t.