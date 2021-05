Szúrnak, akit érnek: a kormány mindent egyetlen célnak rendel alá

Orbánék a veszélyeztetettekre alig figyelve a lehető legrövidebb idő alatt akarnak minél több beoltottat. Fél szemmel a 2022-es választásra figyelnek.

– Magyarországon fordul át először az oltóanyagok piaca keresletiből kínálatiba, vagyis mi érjük el Európában először azt az állapotot, hogy van elég oltóanyag minden olyan ember beoltására, aki kéri az oltást – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a múlt héten. A vakcinák beszerzésével is foglalkozó tárcavezető a maga módján azt a helyzetet írta körül, amit a kormány alakított ki az utóbbi hónapokban az oltási protokollal kapcsolatban: a legtöbb nyugati állammal szemben kevésbé figyelnek a járványügyi, egészségügyi szakmai szempontokra, fontosabb, hogy minél rövidebb idő alatt minél több embernek adják be a szert. Majd az újabb és újabb célszámot elérve folytatják a nyitást, amire politikai kampányt építenek. Bár részletes tervet sohasem közöltek, januárban még úgy tervezték, tartják magukat ahhoz, hogy a koronavírus-járványnak leginkább kitett csoportokat (egészségügyi dolgozókat, időseket, rendvédelmi dolgozókat, krónikus betegeket Stb.) előbb oltják, az „átlagemberek” pedig a legvégén kerülnek sorra. Sokáig ahhoz is ragaszkodtak, hogy az oltási tervebe be nem vett tanárok akkor kapják meg a vakcinát, amikor az életkoruk vagy egészségügyi állapotuk ezt indokolja. A lapunk által részletesen megvizsgált oltási és regisztrációs adatok viszont arra utalnak: a kormány egy ponton felismerte, ha tartja magát az oltási tervhez, akkor a nyitás, a gazdaság újraindítása hónapokat, akár fél évet is csúszhat – holott február 18-án már elindították az erről szóló kampányt, a „nemzeti konzultációt” –, ami csökkentheti a Fidesz újraválasztási esélyeit. Ezért a tavasz folyamán rendszeresen felülírták az oltási tervet. Eleinte úgy tűnt csak kibővítik: megkezdték például a várandósok vagy a Paksi Atomerőmű alkalmazottainak oltását, majd mégiscsak bevették a pedagógusokat. Április elején átadták a háziorvosoknak a körzetükbe tartozó regisztráltak listáját, amihez társult ugyan egy szakmai-etikai ajánlásrend, de ezt nem volt kötelező betartani. Március 30-án az is kiderült, a miniszterelnök kizárólag az oltási számokra épít, s ennek az apparátust is készek alárendelni: ezen a napon mindaddig nem közöltek adatokat – így az elhunytak számát sem –, amíg dél körül meg nem lett a 2 milliomodik beoltott, amit Orbán Viktor a Facebookon külön üdvözölt. A következő napokban kiderült, már nem prioritás az idősek átoltása sem: március 31-én Orbán a köztévének arról beszélt „nem szabad addig újranyitni, amíg a leginkább veszélyben lévők nem kaptak oltást, ez a 65 év fölöttieket jelenti”. Két nappal később már azt mondta, valamivel több mint 250 ezer 65 évnél idősebb regisztráltat nem oltottak be még, és az ő beoltásuk legalább egy hetet vesz igénybe, ám ezt a nyitással nem várták meg.

Ez a módszer április végére – a nevezetes Pfizer-napon – oda vezetett, hogy a fiatalokkal kellett versenyezniük azoknak az idősebbeknek, akik mindenképp a nyugati vakcinát igényelték. Ekkor dőlt meg az oltási rekord: egy nap alatt 109 ezer vakcinát adtak be, így lett meg az újabb célszám, a 4 millió. Ehhez szükséges volt 100 ezer adagot biztosítani a legnépszerűbb nyugati szerből. Mivel a regisztrációs rendszer összeomlott, április 30-án olyan fiatalok is kaphattak a Pfizert, akik nem kérvényezték, csak beálltak valamelyik oltópont előtti sorba. Az adatok azt is mutatják, hogy az az oltási folyamat sebessége nemcsak a raktáron lévő szer mennyiségtől függ: a vakcinabőség idején, április 25-én mindössze 7772 vakcinát adtak be az országban. Az oltási folyamat időnkénti felpörgetésekor – azaz különféle „akciók” meghirdetésével – a kormány azzal is számolhatott, hogy a regisztrációs folyamat is leül, amit a számok mostanra igazoltak. A tendencia pedig egyre romlik: míg március első felében átlagosan napi 41 ezer ember, április végére napi 29 ezer, az elmúlt egy héten viszont már csak napi 14 ezer ember regisztrált oltásra. Az utolsó hét regisztrálási adata azért is rendkívüli alacsonynak számít, mert ebbe beletartozik a 16-17 évesek 84 ezres tábora. Falus Ferenc korábbi országos tiszti főorvos lapunknak azt mondta, most már az is körvonalazódik, miért nem mutatott be eddig a kormány részletes oltási tervet. Így nehéz számon kérni annak következetes betartását.