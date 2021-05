Jeruzsálem forró tavasza

Mindenki az izraeli kormányt bírálja, a radikális jobboldali körök és a palesztinok is felháborodtak.

Győzelmet hirdettek a palesztinok, a rendőrség elhagyta a Templom-hegyet, Jeruzsálembe vélhetően visszatér a nyugalom, számolt be hétfő délben az ynet.com izraeli portál. A hetek óta folyamatos, de múlt csütörtök óta felerősödött jeruzsálemi etnikai konfliktus nemzetközi bírálatok özönét zúdította Izraelre. Az erőszak további eszkalációja fenyegetett, amikor hétfő reggel a rendőrség biztonsági okokból megtiltotta a zsidók számára a Templom-hegy látogatását és a Jeruzsálem napi hagyományos, de Izraelben is sokak által provokatívnak tartott zászlós felvonulást. A döntés akkor született meg, amikor többszáz ünnepelni összegyűlt zsidó már elindult a Templom-hegy felé. Az évente több tízezer résztvevőt vonzó nacionalista menet, amely tavaly a Covid-járvány miatti gyülekezési korlátozások miatt elmaradt, rendszerint a Damaszkusz kapun keresztül az óvárosba, majd a Muszlim Negyeden át a Siratófalig tart. Csakhogy a Damaszkuszi kapu és az óváros csütörtök óta szabályos csatatérré változott.

A Jeruzsálem-ünnep erőszakos megakadályozására készülő palesztinok hétfőre virradó éjszaka is tovább gyülekeztek a Templom-hegyen, a rendőrség pedig nagy erőkkel vonult ki a helyszínre. „A békés palesztin tiltakozók”, amint az utóbbi napokban gyakorta használta ezt a jelzőt számos nemzetközi médiatermék, ezúttal is rögtönzött fegyverekkel és kövekkel készültek az összecsapásra, egy csoport rendőrökre támadt, majd kövekkel szórta meg a hegy déli oldala alatt fekvő utat. A rendfenntartók villanógránátokkal oszlatták a rájuk támadó tömeget. A nyugalom csak több órás zavargás után állt vissza a Templom-hegyen. A palesztin Vörös Félhold adatai szerint csütörtök óta 278 sérülés történt palesztin oldalon, közülük 205 személyt kórházban kezelnek és 5 állapota súlyos. A politikai vita egyre nagyobb hullámokat ver, a szélsőjobboldali politikusok és pártok a kormányt és a hatóságokat bírálják, híveiket hergelik. Köztük van a Netanjahu ellenes koalíció részeként kormányalakításra készülő Jamina párt is, amelynek vezetője, Naftali Bennett rotációs alapon, Jair Lapiddal váltva a miniszterelnökségre pályázik. Egyik képviselőjük a palesztin erőszak és terrorizmus előtti kapitulációnak nevezte a felvonulást megtiltó, a zsidókat a Templom térről kizáró rendőrségi döntést . Más radikálisok a tiltás ellenére arra buzdították a zsidókat, hogy menjenek a Templom-hegy bejáratához.

A zavargások a muszlim szent hónap idején kezdődtek. Korábban a palesztinok a ramadán idején esténként a Damaszkuszi kapu előtti lépcsőkön gyűltek össze, a járványügyi korlátozások miatt azonban az izraeli rendőrség itt kordonokat állított fel. Az első nagyobb összecsapások, majd a kitartó tiltakozások hatására a rendőrség feloldotta a Damaszkuszi kapu lezárását. A kedélyek azonban nem nyugodtak meg, mert a feszültséget tovább fokozta a kelet-jeruzsálemi Sheikh Jarrah negyedben élő nyolc palesztin család kilakoltatási ügye. Egy jeruzsálemi bíróság hagyta jóvá 58 fő kilakoltatását olyan otthonokból, amelyek a kérelmező jobboldali csoportok szerint zsidó lakosok tulajdonában álltak az 1948-as függetlenségi háború előtt. Palesztin fiatalok támadássorozatot indítottak helyi ultraortodox zsidók és telepesek ellen, majd az ezekről készült videókat közzétették a TikTok közösségi oldalon. A zsidó radikálisok válasza sem maradt el, puskaporos hordóvá vált Kelet-Jeruzsálem. Vasárnap a kilakoltatások ügyében tervezett bírósági tárgyalást is két héttel elhalasztották. Ez Avichai Mandelblit főügyész kérésére történt, hogy június 8-ig fontolóra vehesse az ügyben való részvétel lehetőségét. A tervezett kilakoltatásokra addig nem kerül sor.