Megbocsáthatatlan elnöki sértés

A tartományi labdarúgó-szövetségek lemondásra szólították fel Fritz Kellert, a DFB elnökét, mert zsidókat halálra ítélő bíróhoz hasonlított egy elnökségi tagot.

Több mint fél éve óriási harcok dúlnak a magyar labdarúgó-válogatottal egy csoportban szereplő Németország (a két csapat június 23-án játszik egymás ellen Münchenben) futballszövetségében (DFB), a feszültség az amatőr és profi klubok között a pénz miatt tört ki. A koronavírus-helyzet alatt az amatőr csapatok úgy vélik, ők is segítséget nyújtottak a profi bajnokság küzdelmeinek tavaly tavaszi újraindításában. Erre ugyanis csak úgy volt lehetőség, hogy a DFB az amatőrök részére elkülönített forrásokból nyújtott támogatást a profiknak. Azt az ígéretet kapták, hogy amikor valamelyest rendeződik a helyzet, akkor nemcsak visszakapják az amatőrök a kölcsönadott összeget, hanem a profi csapatok (az első három osztályban szereplő klubok) egy szolidaritási alapot hoznak létre, amelyből rendszeres anyagi támogatásban részesül a több mint 25 ezer amatőr egyesület. A szolidaritási alapot azonban a profi klubok azzal az indokkal utasították el, hogy jelenleg ők is a túlélésért küzdenek, nincs lehetőségük az amatőr futball támogatására. Az amatőrök úgy érzik, elárulták, becsapták őket. A Kicker és a Bild beszámolója szerint a DFB másfél héttel ezelőtti elnökségi ülésén Rainer Koch, az amatőr klubokat képviselő elnökségi tag személyeskedésbe torkolló vitába keveredett Fritz Kellerrel, a DFB elnökével. A szópárbaj közben hasonlította Keller a civilként bíróként dolgozó Kochot Roland Feislerhez. Feisler a második világháborúban bíróként körülbelül 2600 zsidót ítélt halálra. „Mélyen megrendített, amit a DFB elnöke mondott, több családtagom és rokonom hunyt el koncentrációs táborban a második világháborúban – mondta Koch a ZDF állami televíziócsatornának adott interjúban. - Az elnökségi ülésen nem is tudtam, mit reagáljak hirtelen. A többiek szóltak rá a velem rendkívül indulatosan és hangosan beszélő elnökre, hogy állítsa le magát, most olyan határt lépett át, amire nincs bocsánat.” Koch hozzátette: a történtek után videókonferenciát tartottak a tartományi futballszövetségek és egyetértettek abban, hogy aki ilyet mond, az nem lehet tovább a DFB elnöke. „Abban mindenki egyetértett, aki ilyet mond, nem maradhat tovább a szövetség élén, abban nem értett egyet mindenki, mikor kell távozni az elnöknek – tette hozzá Koch. - Egy hónap múlva kezdődik az Európa-bajnokság, a válogatottnak nincs még szövetségi kapitánya az Eb után, fontos feladatokat kell megoldani, érvelt az egyik oldal. A másik oldal szerint ilyen kijelentés után azonnal le kell mondani, erre nincs bocsánat.” Koch elmondta, a történtek után Keller bocsánatot kért, amit ő tudomásul vett. Elfogadni viszont nem tudja a bocsánatkérést, szerinte ilyen kijelentést senki, semmilyen körülmények között nem tehet nagyon komoly következmények nélkül. Friedrich Curtius, a DFB főtitkára az etikai bizottságnál feljelentette Kellert. A DFB elnöke nem vállalta a közös televíziós interjút Kochhal, a futballszövetség hivatalos honlapján reagált a 64 éves sportvezető, aki 2019 augusztus óta irányítja a szervezetet. „Elfogadom a tartományi szövetségek döntését, nagyon komolyan veszem a határozatukat. Nagyon sajnálom megbocsáthatatlan érzelmi kitörésem, amiért ismételten elnézést kérek. Természetesen minden vizsgálatnak alávetem magam. Azért választottak meg a küldöttek elnöknek, hogy átláthatóvá tegyem a DFB működését és változtassak a döntéshozási eljárásokon, melyek többször nagyon bonyolultak voltak, a közvélemény sem értette mindig, mi történik és miért. Ennek az útnak még nem értünk a végére. A személyemet érintő vizsgálatnak is a nyilvánosság előtt kell zajlania” – írta a sportvezető.