Meghalt 99 Covid-beteg, 493 új fertőzöttet regisztráltak

Jelenleg 3282 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük még 379-en vannak lélegeztetőgépen.

Mindeddig 4 346 089 embert oltottak be, közülük 2 530 147-enmár a második oltásukat is megkapták. Több mint 4,9 millióan regisztráltak oltásra és 80 százalékuk meg is kapta azt. A regisztrált 16-18 évesek szerdáig foglalhatnak időpontot eeszt.gov.hu oldalon az oltásra, amely e hét csütörtök és jövő hét kedd között lesz Pfizer-vakcinával. Jelenleg a 18 év feletti regisztráltak továbbra is Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokra tudnak jelentkezni. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást. Ma újabb vakcinaszállítmányok érkeznek.