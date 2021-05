Lehoczky Zsuzsa lett a Nemzet Színésze

Nagyszabású kiállítással érkezett Yayoi Kusama, a világhírű japán képzőművész a berlini Gropius Bau múzeumba.

A színpompás szobrairól és hatalmas tereket betöltő installációiról híres alkotó közel háromezer négyzetméteres tárlata a több mint hetven éves pályafutás mindegyik korszakát felöleli. A berlini kiállítás ráadásul nemcsak az Ázsiában és az Egyesült Államokban készült munkákat, de az Európában és Németországban készült kevéssé ismert alkotásokat is bemutatja. A kilencvenkét éves Kusama életművét tekintve túlzás nélkül állítható, hogy a különc alkotó nemcsak színpompás szobrokat, festményeket és installációkat, de egy egész fantáziabirodalmat épített fel. Expresszív, pontokból álló vizualitása már az ötvenes évekbeli munkáin is megjelent, különösen a Végtelen háló (Infinity Net) nevű festményein. Kusama a pöttyöket aztán már nemcsak vászonra festette, de beborított velük tárgyakat, falakat és a saját testét is. New Yorkba költözve korallszerű szobrokat formázott, majd létrehozta első Végtelen tükörszobáját (Infinity Mirror Room), melynek falai a pöttyös motívumot megsokszorozták, és határtalan teret hoztak létre – ez újraépítve megtekinthető a jelen tárlaton is. Kusama idővel az alkotásai részévé vált, ruhájára, testére szintén pöttyöket applikált, majd saját pszichedelikus kiállítótereiben fotóztatta le magát, így fejezve ki, hogy eggyé akar válni a végtelennel. A berlini kiállítás fontos részét képezi Kusama európai karrierje, mely 1966-ban kezdődött, amikor a művész Milánóban, majd Essenben állított ki, melyeket további európai, főleg német városok követtek. A tárlaton szerepel a Nárcisszusz kertje című alkotásának részlete is, mely ezüst tükörgömbökből áll, és az 1966-os Velencei Biennálén szerepelt az olasz pavilon előtt. Infó Yayoi Kusama: A Retrospective Berlin, Gropius Bau augusztus 15-ig