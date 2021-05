Trükkösen akciózott az eMAG, milliárdos jóvátételt kapnak a vásárlók

A meghirdetett 2,1 milliárd forint vételárért a francia pezsgőgyártás magyarországi fellegvárát jelentő 150 éves cég egészéhez lehet hozzájutni.

Eladják a pécsi Littke Palace-t, az egyik legrégebbi magyarországi pezsgőgyárat a hozzá tartozó ingatlannal együtt – vette észre a hirdetést a napi.hu . Koós Gabriella ügyvezető azt mondta a lapnak, hogy a meghirdetett 2,1 milliárd forint vételárért a francia pezsgőgyártás magyarországi fellegvárát jelentő 150 éves cég egészéhez, a Littke Pezsgőház Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-hez lehet hozzájutni. Koós Gabriella azt is elárulta a lapnak, hogy pár hete hirdetik a céget, bár már a hirdetés megjelenése is volt érdeklődő. – Az azóta történt megkeresések között vannak mind külföldi, mind belföldi befektetők egyaránt – mondta Koós Gabriella. Az 1859-ben létesült Littke pezsgőgyár a mai Magyarország területének második pezsgőgyára, a Magyarországon másodikként alapított pezsgőgyárat 1949-ben államosították, 1990-ben pedig állami tulajdonú részvénytársaság lett. A gyár 1996-tól svéd tulajdonba került, ekkor vásárolta meg a magyar származású svéd állampolgár Császár István, illetve a Cézár Sütőipar és Kereskedelmi Kft.-je. A komplexumhoz tartozik egy 2017-ben épített, 600 négyzetméter alapterületű, 5 méter belmagasságú, 300 fő befogadására alkalmas konferencia terem, illetve Magyarországon az egyik leghosszabb, 2 km-es hosszúságú egybefüggő pincerendszere. A látogató központ alatt elnyúló pince 5 szintet foglal magába. A pezsgőházhoz étterem, kávézó, ajándékbolt és egy szállodai részleg is tartozik.