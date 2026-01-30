A romániai központú e-kereskedelmi cég több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A versenyhivatal 2021-ben 200 millió forintos pénzbírság mellett mintegy 4 milliárd forintos jóvátételi vállalásainak végrehajtására kötelezte az eMAG webáruház üzemeltetőit, miután megállapítást nyert, hogy akciótartási gyakorlatuk tartósan tisztességtelen volt a fogyasztókkal szemben.
Ha rábólint a GVH, budapesti központtal jön létre meghatározó közép-európai internetes kereskedelmi vállalat.
Bár múlt héten kaphattunk egy kis ízelítőt, ma újból nagy árengedményekkel várja a vásárlókat több hazai webáruház is: az eMAG már hónapok óta készül, kínálatukban több tízezer terméket lehet megszerezni olykor a beszerzési ár alatt. Bár az Egyesült Államokból indult hagyomány sok helyen nagy népszerűségnek örvend, nálunk még nem igazán elterjedt, ami részben saját vásárlási "hagyományainknak" is köszönhető.