Továbbra is erős terepmunkát ígér a Momentum

Négynapos munkahét, rugalmas nyugdíjba vonulás, Paks 2 felülvizsgálata – a felcsúti peren túl is bőven vannak víziók a pártnál. Naszádos Zsófia, a Momentum szakpolitikusa és 13. kerületi képviselőjelöltje szerint időnként kellenek a meghökkentő elképzelések, a közös ellenzéki programot pedig majd az előválasztások után teszik közzé.

A Momentum programjának nulladik pontja az új rendszerváltásról szólt, ebből a sajtóban az elszámoltatás, illetve a „felcsúti per” ígéretét kapták fel leginkább. Naszádos Zsófia az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjában arról beszélt: számítottak rá, hogy nagy visszhangot és sok kritikát fog kiváltani ez a tervük. A programíráskor abból indultak ki, hogy Magyarországon egy autoriter jegyeket mutató, hibrid rezsim épült ki, ezért nem egy szokványos demokratikus átmenetre kell felkészülnie az ellenzéknek. Szerinte még a szakpolitikai irányvonal meghatározása előtt kell a pártok között konszenzust kialakítani arról, miként korrigálják az elmúlt tíz év folyamatait, amelyek eltorzították a hazai gazdasági- és jogrendszert. – Általában adókulcsokról szól a szakpolitikai vita. Ezzel szemben a Momentum programjában tudatosan álltak elő innovatív, meghökkentő javaslatokkal – mondja Naszádos Zsófia. A négynapos munkahét intézménye, amit 2030-ra vezetnének be, szerinte egy megvalósítható koncepció, de a javaslattal egyben a párbeszéd létrehozása is céljuk volt. Fontos programpontokat jelent továbbá a heti egy nap távmunka lehetősége a szellemi munkakörökben, valamint a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetősége is. Utóbbi a gyakorlatban azt jelentené, hogy a 35 év feletti munkavállalók az egyéni számlákon lévő pénzösszeg 10 százalékát bármikor kivehetnék. A Momentum kiáll a nyugati külpolitikai orientáció mellett, a kínai és az orosz érdekek hazai előretörését pedig megállítaná. Ilyen javaslat a kínai cégek kitiltása a telekommunikációs rendszerek fejlesztéséből, valamint a Budapest-Belgrád vasútvonal tervének felülvizsgálata. Az orosz befolyás megállításával kapcsolatban a Nemzetközi Beruházási Bank budapesti képviseletének bezárása, valamint a Paks 2 beruházás felülvizsgálata fontos ígéretek a Momentum számára. Naszádos egy erős szociális elemeket tartalmazó, centrista, liberális programnak nevezte a Momentum javaslatcsomagját. A munkavállalást érintő javaslatok mellett a szociális érzékenységet tükröző programpontok közé tartozik a progresszív, kétkulcsos adórendszer, valamint a bérkiegészítő adójóváírással kapcsolatos javaslatok. Az oktatáspolitika fókuszában az esélyteremtés, az esélyegyenlőség gondolatai állnak, ennek konkrét példája az első diploma ingyenességének garantálása. A szakpolitikus elárulta, hogy húsz albizottságon belül folyik az ellenzéki pártok programjavaslatainak összehangolását célzó munka. A közös ellenzéki programot az előválasztás lebonyolítása után fogják nyilvánosságra hozni. Naszádos Zsófia szerint a Momentum erőssége az ellenzéki tömbön belül az intenzív terepmunkára való képesség, valamint a párt centrista profilja, ami reményei szerint a demagóg javaslatok felől vissza tudja rántani a párbeszédet. Hangsúlyozta azt is, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem csak Budapest-központú a Momentum, sokat erősödött a párt vidéki bázisa is az elmúlt években.