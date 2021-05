Hajléktalankórház : együtt dolgozik a kormány és a főváros a megoldáson

Az országos tisztifőorvos közölte, hogy a fővárosban és környékén a szennyvízben mért koronavírus örökítőanyag mennyisége elkezdett csökkenni.

Kiss Róbert alezredes a rendőrségi adatok ismertetésével kezdte az Operatív törzs szerdai tájékoztatóját. Eszerint 477 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt kedden, a kijárási tilalom megszegése miatt pedig 104 emberrel szemben. Egy üzletet záratott be a hatóság. Egy V. kerületi lakásban 15 külföldi tartott zenés bulit, a szervezője egy norvég állampolgár volt. Szabálysértési eljárás indult velük szemben. Közölte, hogy 20 ezer alá csökkent a hatósági házi karanténban lévők száma, jelenleg 18 872 ember van elkülönítve az országban. Tegnap 1461 karantént rendeltek el.

Müller Cecília országos tisztifőorvos emlékeztetett arra, hogy a beoltottak száma 4 391 794, közülük 2 599 041-en már a második oltást is megkapták. Már több mint 4,9 millióan regisztráltak oltásra és 80 százalékuk meg is kapta azt . A mai napon 64 800 adag Moderna-vakcina, holnap pedig 62 ezer AstraZeneca oltóanyag jön az országba. Elmondta, hogy az oltóbuszok már 9 megyében megfordultak, ahova az egydózisú Janssen-vakcinát vitték. Kijelentette, hogy „folyamatosan, tendenciózusan” kedvezően alakulnak a járványügyi adatok a védőoltásoknak és a járványügyi intézkedéseknek köszönhetően. A kórházi ápoltak száma csökken, a még szükséges kezeléseket a brit vírusmutáns okozza. A friss járványügyi adatokat ismertetve elmondta, hogy 905 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 793 784-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 96, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 888-ra emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 592 440, az aktív fertőzötteké pedig 172 456. Kórházban 2974 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 361-en vannak lélegeztetőgépen. Felhívta a figyelmet arra, hogy a regisztrált 16-18 évesek még ma foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon, amely csütörtök és jövő hét kedd között lesz Pfizer-vakcinával . Elmondta, hogy azok a fiatalok, akik már regisztráltak az oltásra, 90 százalékban már időpontot is foglaltak, ezért felhívta a maradék 10 százaléknyi fiatal figyelmét arra, hogy az időpontfoglalás határideje ma este lejár. A 18 év feletti regisztráltak továbbra is Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat tudnak jelenleg interneten foglalni. Hangsúlyozta, hogy aki május 18-ig nem tölti be 16. életévét, az egyelőre nem kap koronavírus elleni oltást, de ettől még regisztrálhat. Miután betölti a 16. életévét, megkaphatja az oltást, a Pfizert ugyanis csak 16. évtől javasolja beadni. Müller Cecília ismét elmondta, hogy egyre csökken az aktív fertőzöttek száma, míg a gyógyultaké emelkedik. A szennyvíz-vizsgálatok egyelőre részlegesek, mert Budapest és agglomerációja adatait kérte gyakrabban megvizsgálni. Bejelentette, hogy a fővárosban és környékén a szennyvízben mért koronavírus örökítőanyag elkezdett csökkenni. Ezt örömhírnek nevezte, mert szavai szerint