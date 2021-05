Minden szállást kötelező lesz minősíteni

A szeptembertől esedékes változtatás szükségességét a koronavírus-járvánnyal indokolja a kormány.

Idén szeptembertől a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. fogja kötelezően minősíteni az összes magyarországi szálláshelyet; az erről szóló törvénymódosítási javaslatot már be is nyújtotta a kormány, a téma felelőse Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke. Az Mfor.hu szerint szintén szeptembertől jön létre Nemzeti Szálláshelyminősítési Rendszer, ami egy kötelező, általános érvényű minősítési rendszer lesz, és panzióra, kempingre, szállodára, illetve minden egyéb szálláshelyre vonatkozik majd. A portál szerint akinek nem rendelkezik ilyen minősítéssel, az törvényesen nem működhet tovább. A változtatást a világjárványra hivatkozva kezdeményezte a kormány, de az indoklás közé tartozik az is, hogy “elengedhetetlen a kor kihívásainak és igényeinek megfelelő, magas minőségű szálláshelykínálat megteremtése Magyarországon”. Az eljárással foglalkozó céget, a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.-t már bejegyezték. A javaslat értelmében szálláshelyenként az első szálláshely-minősítési eljárás ingyenes lesz, de a szállásadóknak utána minősítési díjat kell fizetniük a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület számára. Ennek összege ugyanakkor nem ismert. A minősítés ellen panasszal élhet majd a szállásadó, amit a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület vezetője fog elbírálni. A legfőbb turisztikai kormányzati szerv, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szerint a Nemzeti Szálláshelyminősítési Rendszerrel "valamennyi szálláshely minősítést kap majd, melynek köszönhetően egyértelművé válik, milyen szolgáltatásokat várhat el a vendég az adott szálláshelytől, milyen tartalommal és színvonalon”. Ezt csillagok jelölik majd, minden esetben 1-től 5-ig, az eddig használt egyéb szimbólumok pedig megszűnnek. A rendszert fokozatosan vezetik be, a kisebb szálláshelyek hosszabb felkészülési időt kapnak – tették hozzá.