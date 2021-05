Zuhan a bitcoin árfolyama Elon Musk bejelentésére

A kormány még javaslatot sem tett.

Elfogadhatatlan, hogy a közfeladatok ellátásában kiemelkedően teljesítő vasutasok az elmaradt bérfejlesztés miatt hónapok óta reálbércsökkenést szenvednek el - írták a vasutas szakszervezetek abban a levélben, amit május elején küldtek el a MÁV Zrt. vezetőjének, és amelyben a Vasutas Érdekegyeztető Tanács azonnali összehívását kezdeményezték. Elég volt a halogatásból - olvasható a sommás vélemény a Vasutasok Szakszervezetének honlapján az április végén megtartott Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumáról (KVKF) is. A köztulajdonú és közszolgáltatást végző vállalatok munkaadói, munkavállalói és a kormány legutóbbi találkozóján ugyanis az érdekvédelmi vezetők csalódottan voltak kénytelenek tudomásul venni, hogy a tulajdonos magyar államot Fónagy János államtitkár helyett képviselő kormányzati szereplőnek nem volt felhatalmazása bérajánlatot tenni. Annak ellenére ismét írásban kérte a kormány számára a vasutasok , buszvezetők, postások, vízügyesek és energia-szolgáltató szakszervezetek kéréseit, hogy azok már decemberben benyújtották a béralku megindításához szükséges ajánlatukat. Cserében viszont még a kereteket sem ismertette, amelyek között a munkavállalók és a munkaadók gondolkodhatnak. A szakszervezetek felháborítónak tartották ezt a hozzáállást, és úgy reagáltak, hogy anyagi elismerés nélkül csökken a dolgozók elkötelezettsége és könnyen sérülhet a szolgáltatás, a munkatársak egyre türelmetlenebbek. Szakszervezeti vezetők abban bíznak, hogy a következő tárgyalási fordulóba akár a területért felelős tárca nélküli miniszter is bekapcsolódik, és végre ismerteti a kormány bérajánlatát, de erre vonatkozó kérdéseinkre Mager Andrea minisztériumi munkatársai lapzártáig nem válaszoltak. - Már nem csupán a járvány az oka annak, hogy még nem jött létre a megállapodás - fogalmazott lapunknak a Vasutasok Szakszervezetének elnöke. Meleg János szerint a következő évi választás miatt húzza a kormány az időt, ezért a végleges bérmegállapodás még messze van, így az elmaradt bérek kifizetése is. Addig részletekben csepegtet kisebb pluszösszegeket a mamutcég, ennek első lépése volt márciusban, hogy nettó százezer forintot kapott az a dolgozó, akinek volt Szép kártyája. A következő lépcső a remények szerint a több százezer forintos egyszeri hűségjuttatás, a lojalitási pénz kifizetése lesz, amit december helyett idén korábban megkaphatnak a vasutasok. A VSZ elnöke úgy véli, ilyen és ehhez hasonló részmegállapodásokra lehet számítani, ami csillapítja a kedélyeket és amivel a kormány időt nyer egy két évre érvényes bérmegállapodás előkészítéséhez, hogy a parlamenti választás előtt a kormánypártoknak ne kelljen ezzel a kényes területtel foglalkozni.