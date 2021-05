Márki-Zay Pétert támogatja a Momentum az előválasztáson

És ez még csak a februári állapot.

A februári lista szerint az alábbi országoknak küldtünk a gépekből:

Az elajándékozott gépek értéke összesen 7,9 milliárd forint volt, egy gép átlagára pedig 20,7 millió forint. A portál emlékeztetett arra, hogy az RTL Híradó pár napja ennél több elajándékozott eszközről, plusz 95 gépről számolt be, mivel február után is folytatódott az ajándékozás . Amennyiben a KKM közleményei pontosak voltak, akkor a hvg.hu szerint a 7,9 milliárd forintnál nagyobb értékben mehetett gép külföldre ajándékba. Korábban megírtuk, hogy Magyarországon több mint 16 ezer – az állam által 300 milliárd forintért beszerzett – lélegeztetőgép van raktáron, de azok pontos helyével kapcsolatban is titkolózik a kormány.