Oroszországban is kimutatták az indiai vírusvariánst

A folyamatos liberalizálás jegyében tovább lazított oltási programján Románia, jelenleg már az Európai Unió bármely állampolgára kaphat koronavírus elleni védőoltást a szomszédos országban mindenféle előzetes regisztráció nélkül.

Mivel nem központosított sem a járványvédelem, sem az oltási kampány, az Arad megyei hatóságok ideiglenes oltóközpontokat hoztak létre a Nagylak 1 és Nagylak 2 határátkelőknél a magyar-román határon. Horea Timiș, az Arad megyei közegészségügyi hatóság (DSP) vezetője a sajtónak elmondta, azért döntöttek így, mert az elmúlt hetekben több százan lépték át a határt, csak azért, hogy oltást kaphassanak. A kolozsvári Transindexnek nyilatkozó megyei prefektus, Tóth Zoltán is kiemelte, bár nincs szó tömeges jelenségről, tény, hogy egyre több külföldön élő román, de román állampolgársággal nem rendelkező külföldi is csak azért érkezik Romániába, hogy mielőbb megkaphassa a koronavírus elleni vakcinát. Erre az igényre válaszolva léptek a helyi hatóságok. Az ideiglenes oltópontokat egy-két hétig üzemeltetik, és bármekkora igénynek eleget tesznek. Így ha például valaki Magyarországon él, és egész biztosan egy, az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinát szeretne kapni, annak nem kell mást tennie, mint elmennie Nagylak 1 vagy Nagylak 2 határátkelőkhöz, fogalmazott a kolozsvári portál. Mivel az új rendelkezések értelmében, a jövőben Magyarország is kibocsátja a védettségi igazolványt a külföldön beadott vakcinák után is, már a plasztikkártya hiánya sem akadály a határátkelőn elérhető Pfizer útjában. A Romániában minden nehézség nélkül megkapható Pfizer birtokában a magyar állampolgároknak nem kell attól tartaniuk, hogy utazási nehézségeik akadnak az Európai Unió országaiban. A románok ugyan nem adnak a magyarhoz hasonló plasztikkártyát, de bevezetik az EU tagországokban a szabad mozgást megkönnyítő digitális zöldigazolványokat (vakcina útleveleket). A Románia a Speciális Távközlési Szolgálat (STS) közölte: május 6-án elküldte az EU szintjén működő műszaki csoportnak ellenőrzés végett az általa kidolgozott digitális zöldigazolvány modelljét, és ezt minden tagállam ellenőrizte és jóváhagyta. A QR-kódot tartalmazó igazolványt egy biztonságos weboldalról ingyenesen letöltheti minden olyan személy, aki beoltatta magát vagy átesett a betegségen és az ezzel kapcsolatos információ szerepel az országos adatbázisban, de azok is, akiknek a nem több mint 72 órája hivatalosan elvégzett koronavírustesztje negatív. Az igazolványokat ki is lehet nyomtatni. A QR-kód tartalmazni fogja a személyazonossági adatokat (név és születési dátum), illetve az alapvető egészségügyi adatokat.