Sárosnak tűnik, mégsem hajlandó lemondani Sebastian Kurz

A mutációt 16 indiai diáknál azonosították.

Oroszországban is megjelent a koronavírus indiai variánsa, a kórokozót Uljanovszkban tanuló indiai diákoknál azonosítottak – jelentette csütörtökön a Kommerszant című orosz napilap. Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) uljanovszki területi igazgatósága a Kommerszantnak elmondta, hogy

A Roszpotrebnadzor szerint 130, az egyetem orvosi karán tanuló diák érkezett Indiából a Volga menti nagyvárosba áprilisban, májusban pedig további 18. Borisz Kosztyisko rektor közlése szerint a diákok koronavírustesztje még negatív eredményeket mutatott a határon. A megérkezésüket követően megismételt tesztek azonban már 60 embernél mutattak ki koronavírus-fertőzést, közülük 16 esetében pedig az indiai vírustörzset azonosították, mindnyájukat koronavírus-fertőzötteket kezelő kórházakba vitték. A Roszpotrebnadzor regionális igazgatósága szerint kizárt, hogy az indiai variáns kijusson a megfigyelőből – ahová korábban az indiai diákokat helyezték – és a koronavírus-fertőzötteket kezelő kórházakból. A regionális kormányzat közölte: bízik a hatóság következtetéseiben, de szükség esetén kész további lépéseket tenni. A rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb a korábban ismert variánsoknál, a kutatások első eredménye szerint az emberi immunrendszer kevésbé képes reagálni erre a mutánsra. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közölte, hogy az indiai változatot globális aggodalomra okot adó variánsként azonosították. Kedden derült ki, hogy Szlovéniában is kimutatták a vírusvariánst, korábban pedig Romániában is azonosították . A WHO keddi tájékoztatása szerint már 44 országban jelen van az indiai vírusmutáció.