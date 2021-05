Egyelőre nem lesz a Teleki téren református „józan kávézó”

Az új fertőzöttek átlagéletkora továbbra is 43.

A Készenléti Rendőrség büntetőeljárást rendelt el egy nagykanizsai férfival szemben rémhírterjesztés miatt, miután a közösségi médiában a férfi tényként állította, hogy egy Nyíregyháza melletti kis faluban mindenki meghalt a védőoltást követően – jelentette be Kiss Róbert alezredes az Operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Elmondása szerint a hír miatt sokan megijedtek, és a polgármesternél érdeklődtek. Kiss Róbert közölte, hogy a hírnek nem volt valóságtartalma, és a félelemkeltés volt a célja. Az alezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a hasonló bejegyzések alkalmasak a járványügyi védekezés akadályozására. A férfit azonosították, házkutatást tartottak nála, és eszközöket foglaltak le nála. A férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését, jelenleg szabadlábon védekezik. Az alezredes a rendőrségi adatokat ismertette. Eszerint 438 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt, és 120 emberrel szemben a kijárási és gyülekezési tilalom, illetve a közterületi szabályok megszegése miatt. Nagyon picivel emelkedett a hatósági házi karanténok száma. Tegnap 1790-et rendeltek el, így jelenleg 18 886 ember van elkülönítve az országban. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a friss járványügyi adatokról elmondta, hogy 1416 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 795 200-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 82, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 970-re emelkedett. A gyógyultak száma 600 461, az aktív fertőzötteké 165 769. Kórházban 2782 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 354-en vannak lélegeztetőgépen. Azt mondta, hogy nagyon kedvezőek az új adatok. A 18. héten 8275 új fertőzöttet azonosítottak, ami 4441-el kevesebb a 17. héthez viszonyítva. Ez 35 százalékos csökkenést jelent az új megbetegedések számában. Az új fertőzöttek átlagéletkora továbbra is 43, és a nemek megoszlásában sincs változás: 54 százalékuk nő, 46 százalékuk férfi. A legtöbb fertőzöttet továbbra is Budapesten és Pest megyében regisztrálták, 12–12 százalékot. A legnagyobb csökkenést Tolna megyében mérték, ott 50 százalékos a csökkenés. Beszélt arról, hogy sokan jelzik, hogy poszt-Covid szindrómától szenvednek. Nekik javasolta, hogy jelezzék ezt háziorvosuknál, hogy a kellő kezelést, szakrehabilitációt megkapják. Megjegyezte, hogy csütörtökön elkezdődött a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása kórházi oltópontokon. Aki már regisztrált, de még nem foglalt időpontot, még ma megteheti. Kijelentette, hogy várhatóan lesz még lehetőség időpontot foglalni a Pfizer vakcinájára, ez majd a szállítmányok beérkezésétől függ. A 18 éven felüliek továbbra is foglalhatnak időpontot a Szputnyik, az AstraZeneca és a Sinopharm vakcinájára. Érkezett szerdán 64 ezer adag Moderna, illetve 30 ezer Janssen vakcina az országba. Ezek a háziorvosokhoz kerülnek. Csütörtökön jött még 67 200 adag AstraZeneca is, amelyet második körös oltásokra használnak fel. A csütörtöki Kormányinfó miatt újságírói kérdésekre nem válaszoltak.