Elképesztő mértékben nőtt tavaly a kapcsolati erőszak hazánkban

Külföldön élő magyar állampolgárok is kaphatnak védettségi igazolványt. Jövő héten újabb enyhítésekről dönthet a kormány.

Eddig 4,42 millióan kaptak koronavírus elleni vakcinát, ma kezdődik a 16-18 év közöttiek oltása – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A tárcavezető szerint 96 ezer fiatalkorú regisztrált, őket Pfizerrel oltják., hogy a Sinopharm, az AstraZeneca és a Szputnyik mellett már Pfizer-oltást is tud időpontot foglalni oltásra. A Pünkösd utáni héten érik el az 5 millió első oltást, ezért jövő héten újabb enyhítés jöhet. Az esküvői lakodalmakat május 28-tól meg lehet tartani. Külföldön élő magyar állampolgárok is kaphatnak védettségi igazolványt , a szabályozás most alakul, ha az EU vagy a NATO, vagy az OECD tagállamában, illetve Oroszországban, vagy Kínában kapott valaki oltást, jogosult a magyar védettségi igazolványra. A részletes szabályozást a jövő héten nyilvánosságra hozzák. A Sinopharm vakcina hatásosságát Gulyás Gergely szerint a WHO is elismerte a héten, és egyértelművé tette, hogy minden korosztálynak védettséget ad. Az oltási rangsorban „jó esélyünk van az Európa bajnokságra”, a 18 év fölötti lakosság 56 százalékát oltották be, mára az oltás mindenkinek elérhető közelségben van, akár mindenkit be lehetne oltani, ha bárki bármilyen vakcinát elfogadna, de továbbra is lehet választani. Az oltás társadalmi elfogadottsága nő, a fertőzések és a halálozások száma csökken , de továbbra is mindenki az érvényben lévő szabályok betartását kérik. A héten benyújtották az EU-nak a, ezt feltöltik majd a kormány honlapjára is néhány napon belül. A legfontosabb célkitűzések összhangban vannak a közös uniós irányelvekkel: a pénz 34 százaléka egészségfejlesztésre megy, környezetbarát közlekedésre, illetve oktatás fejlesztésre 25-, illetve 20,5 százalékot fordítanak. A helyreállítási csomag felhasználásában prioritás a digitalizáció, a környezetvédelmi célok teljesítése, most két hónapig ellenőrzi a Bizottság a tervet. „Konstruktív, intenzív tárgyalások után került sor a terv benyújtására” – mondta Gulyás Gergely. A járványügyi helyzet javulásával az iskolai táborokat is meg lehet tartani a nyáron. A koronavírus elleni védettséggel kapcsolatban már mobil applikációt is kifejlesztettek, ezt nemsokára le lehet tölteni a telefonokra. Ez ugyanúgy alkalmas lesz a védettség igazolására, mint a plasztikkártya, de aki korábban fertőzés miatt szerzett védettséget, az csak a kártyával tudja ezt igazolni. A nyárra »jó eséllyel minden országgal lesz kétoldalú megállapodás a védettségi igazolványok elfogadásáról, ahová a magyarok szívesen nyárnak nyaralni«. A kérdésekre válaszolva Gulyás Gergely azt mondta, az EU kérése volt, hogy az Atomenergia Hivatal ne kormányszervként, hanem független szervként működjön, ezértA miniszter szerint eddig is a kormányfő nevezte ki a hivatal vezetőjét, ebben nem lesz változás, az új vezető „szakmailag elismert, minden gyanú fölött álló ember lesz”. Mint jogász, Gulyás Gergely azt mondta, nemzetközi kérdésekben nem lehet népszavazást tartani – utalva ezzela Fudan egyetem tervezett helyszínéről Ferencvárosban. A német kormány nyilatkozatáról azzal kapcsolatban, hogy egyelőre nem fogadják el a Szputnyik és Sinopharm vakcinákat azt mondta, hogy „turbulens a politikai helyzet az országban”, és tömeges az igény például az orosz oltásokra, így idő kérdése, hogy kialakuljon a végleges álláspont, a magyar kormány tárgyal a vakcinák elismeréséről. Az évközi minimálbéremelés elmaradásával kapcsolatban a kancelláriaminiszter azt mondta, ez a szociális hozzájárulási adó csökkentésének függvénye, de ez meg a reálbéremelés mértékétől függ, utóbbi pedig csak augusztusban dől el, így minden más kérdés is, vagyisHa már mindenkit beoltottak itthon, aki szerette volna, Magyarország kész felajánlani vakcinákat rászoruló országoknak. Idén a szükségesen felül még több millió oltás érkezik majd uniós beszerzésből, de egyelőre nem tudni, mikor kell, vagy kell-e egyáltalán újra oltani az embereket. Az sem biztos még, meddig lehet tárolni a vakcinákat – a cél, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon egy készlet annak függvényében, hogy mikor lesz szükség a népesség egy részének újraoltására - mondta Gulyás. Május 25-től a kormányablakok ismét rendben működnek tovább, személyesen is lehet majd időpontot foglalni és ügyintézni. A kormány készül rá, hogy elsősorban az útiokmányok, jogosítványok terén kiemelten sok ügyfelet kell majd fogadni - tette hozzá. Kérdésre azt közölte, hogy szerinte júniusban már ismét személyesen kérdezhetnek majd az újságírók a Kormányinfón. Lapunk is küldött kérdést a kancelláriaminiszternek, amelyben azt szerettük volna megtudni, hogy a strandokon előreláthatólag kell-e majd védettségi igazolvány, de válasz nem érkezett érdeklődésünkre.