Újabb járványügyi enyhítésekről döntöttek Szlovéniában

Oltási igazolással többen mehetnek rendezvényekre, hosszabb ideig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek.

Szlovéniában tovább enyhítenek a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon: a középiskolák és az egyetemek teljesen jelenléti oktatásra állnak át, megemelik a rendezvényeken résztvevők maximálisan megengedett létszámát és meghosszabbítják a vendéglátóhelyek nyitvatartási idejét – derült ki a válságkabinet csütörtöki sajtótájékoztatóján. A ljubljanai kormány szerda este hozott döntése alapján szombattól a korábbi tíz fő helyett 50 főig engedélyezik a rendezvényeken résztvevők maximális létszámát. Lehet továbbá kültéri és beltéri sport-, kulturális és más jellegű rendezvényeket szervezni, de ezek csak ülőhelyesek lehetnek. Zárt helyiségben csak a kapacitások felét lehet felkínálni. A rendezvényeket csak a védettségről szóló igazolásokkal lehet látogatni: oltási bizonyítvánnyal, igazolással arról, hogy az illető átesett a koronavírus-fertőzésen, illetve PCR- vagy gyors antigénteszttel. A vendéglátóhelyek, amelyek belső helyiségei hétfőtől látogathatók , a korábbi 7 óra helyett öt órakor nyithatnak, és 19 óra helyett 22 óráig lehetnek nyitva. Kinyithatnak a kaszinók és a mozik is - szintén fél kapacitással -, és itt is előfeltétel a védettségi igazolvány. A kabinet egyébként május 17-től egy hónapra formálisan meghosszabbította a járványhelyzetet is az egész országra vonatkozóan. Ugyanakkor hétfőtől a középiskolások teljesen visszatérhetnek az iskolapadokba, korábban a diákok fele otthon, fele pedig az iskolában tanult, heti váltásban. A jövő héttől teljesen jelenléti oktatásban részesülnek az egyetemisták is. Szlovéniában csütörtökre 597 új fertőzöttet regisztráltak, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 248 ezret. Az elmúlt napon négy beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4308-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 450-en vannak kórházban, 123-an közülük intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmilliós országban eddig a védőoltás első dózisát 500 ezren kapták meg, közülük 200 ezren már a másodikon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 24,4, illetve 12,3 százaléka.