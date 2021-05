Demeter Szilárd újabb pályázati pénzeket ígért a zeneiparnak

David Ross, a szigetország egyik legnagyvonalúbb mecénása nem tájékoztatta időben a kuratóriumot, hogy ő maga vásárolta meg aukción, a túléléshez hozzájáruló David Hockney portrét.

Alaposan meghökkentette a londoni kulturális életet az az elmúlt napokban elterjedt hír, hogy kinevezése után alig kilenc hónappal lemond tisztségéről a Royal Opera House elnöke, David Ross. Az 55 éves üzletember a nagy-britanniai mobiltelefon-üzletág egyik úttörője, az 1989-ben alapított Carphone Warehouse korai pénzügyi vezérigazgatójaként alapozta meg életre szóló anyagi biztonságát. A The Sunday Times legutóbbi, múlt év májusában megjelent Gazdagok listáján a nagystílű életmódja miatt a társasági hírekben is gyakran szereplő filantróp 642 millió fontos (266 milliárd forint) vagyonával a 219. helyen szerepelt. Rossnak az egyik legrangosabb brit kulturális intézmény befolyásos pozíciójáról való idő előtti távozása mögött az állhat, hogy - mint erről most többek között a The Daily Telegraph is részletesen beszámolt, - egy "apróságról" elmulasztotta időben tájékoztatni a kuratóriumot. Ő maga vásárolta meg ugyanis a Christie's aukciós ház októberi árverésén a Royal Opera House tulajdonában lévő, az anyagi összeomlás elkerüléséhez gyorssegélyként hozzájáruló David Hockney portrét. A korábban a Királyi Operaházban kiállított, jelenleg raktárban búslakodó arckép Sir David Webstert, az ROH 1945-1970 közötti vezérigazgatóját ábrázolja. A vevő által kifizetendő költségeket beleszámítva 12,8 millió fontért került Ross birtokába. A kényszer szülte eladásról közvetlenül az üzletember kinevezése előtt, múlt év júliusában született döntés, októberben valósult meg, de az igazgatóság csak novemberben értesült a vásárló személyéről. David Ross nem kommentálta a lapinformációkat, de barátai szerint "megfelelő időn belül" tájékoztatta a kuratóriumot a titkos beszerzésről. Így akarta megőrizni névtelenségét és biztosítani, hogy a festmény az Egyesült Királyságban maradjon, ne happolja el egy külföldi érdeklődő. Az operaházi grémium duplán is csalódottnak érzi magát, egyrészt a transzparencia hiánya miatt, másrészt, amiért Ross nem ajánlott fel egy extra személyes hozzájárulást az összesen négy lábon álló mentőakcióhoz. A kuratórium tagjaitól "elvárják", hogy jövedelmük egy részével támogassák a jótékonysági intézményként működő Operaházat, bár ez állítólag nem volt a feltétele David Ross kinevezésének, csak ígéretként hangzott el. Az üzletember a jövőben teljes erőbedobással a National Portrait Gallery érdekeit képviseli, ahol érdekes módon ugyancsak az igazgatóság elnökeként tevékenykedik. Az Operaház vesztesége az Arckép Galéria nyeresége: felújítását követő 2023-as újranyitását követően elképzelhető, hogy itt kap helyet Sir David Webster portréja. A történet figyelemreméltó mellékszála, hogy Ross olyannyira közel áll a konzervatív kormányhoz, hogy 2019. karácsonyán az ő Karib-tengeri, Mustique-szigeti villájában töltötte karácsonyát Boris Johnson és azóta menyasszonyává, egyben hatodik gyermeke anyjává avanzsált barátnője, Carrie Symonds. Az üdülés 15 ezer fontos költsége szenvedélyes politikai vita tárgya volt, miután a kormányfő ezt "adományként" jelölte meg a parlamenti regiszterben, míg az üzletember ezt tagadta. A kulturális jótevő szenvedélyes híve annak, hogy a művészetek a társadalom minden rétege számára hozzáférhetőek legyenek. A Portrait Gallery élén pedig missziójának tekinti, hogy megakadályozza azoknak a műveknek az eltávolítását a falakról, melyeknek közük van Nagy-Britannia gyarmati múltjához. Ez az elkötelezettség áll egyes források szerint amögött, hogy míg korábban az Operaházat biztosította a múzeumi pozíció feladásáról, most mégis itt vállal el egy hamarosan megerősítésre kerülő második ciklust. Az Operaház elnöki tisztségének egyik fő esélyese George Osborne volt pénzügyminiszter, akinek rajongására mi sem jellemzőbb, mint hogy minden évben részt vesz a bayreuthi Wagner-fesztiválon. Véletlen egybeesésként ugyanezekben a napokban mondott le a greenwichi National Maritime Museum elnöki tisztségéről Ross iskolatársa és barátja, a Carphone Warehouse alapítója. Sir Charles Dunstone távozásával tiltakozik az ellen, hogy a kulturális tárca nem hosszabbította meg az igazgatóság egyik tagja, Aminul Hoque, a University of London oktatójának mandátumát. A több helyi látványosságot, köztük a Cutty Sark teaszállító vitorláshajót magába foglaló tengerészeti múzeum mindössze harmadik színesbőrű kuratóriumi tagja azzal haragította magára a kormányt, hogy kiállt a közgyűjtemények "dekolonializálása" mellett és gyakorta lájkolt a Konzervatív Párttal szemben kritikus munkáspárti Twitter-üzeneteket. Ami pedig az egyik legnagyobb kortárs brit festőt, David Hockney-t illeti, az ő múlt év tavaszán, normandiai karanténja idején készített 116 új, életvidám művéből május 23-án nyílik szeptember 26-ig látogatható kiállítás a Royal Academy of Arts-ban. Az érdeklődés fenomenális, a 19 fontos jegyek úgy fogynak, mint a cukor.