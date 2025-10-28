Idén is elmarad a Sziget – Exkluzív interjú Kádár Tamás főszervezővel

A járványhelyzet miatt idén sem tartják meg a Hajógyári-szigeti rendezvényt, jövőre viszont annál inkább - közölték a szervezők. Aki tavalyra megváltott bérletét 2022-re átviszi, több tízezer forintnyi fesztiválpénzt is kap, egy 5 százalékos kultúráfa pedig lényegében kihúzná a csávából a támogatásokkal eddig kevéssé szerencséltetett szakmát – nyilatkozta a bejelentés kapcsán a Népszavának Kádár Tamás főszervező.