A korábbi fő szervező, aki most megmentené a nemzetközi hírű eseményt, lehűtötte a politikusi várakozásokat. Szerinte ugyanis hiába mehetnének a diákok olcsóbban, ő nem küldheti a fellépőket, befektetőket a politikusokhoz, hogy kérjék tőlük a pénzüket.
Az EU-s ügyekért felelős miniszter arra kérte a szervezőket, hogy felelősségteljes döntést hozzanak a fesztivál programjáról és lebonyolításáról, miután továbbra nem tervezik lemondani a hangzatosan palesztinpárti és Izrael-ellenes együttes fellépését.
Csökkent a jegyár is, a zrt. idén sem lesz nyereséges.
A legalább egy napig kilátogatók számát 200 ezerre becsülték.
A fesztivált nem érinti az Orbán-kormány homofób törvénye, a Magic Mirror sátrat sem fogják fóliázni. Az orosz zászlót csak véletlenül tették két fa mögé. Videó!
Kádár Tamás főszervező a fő okot a dráguló repülésben látja.
Az augusztusi fesztivál szervezője jószomszédi viszonyt alakított ki az Óbudai-sziget déli felét az államtól ingyen átvevő Petőfi Kulturális Ügynökséggel, amelynek irányítója, Demeter Szilárd ellehetetlenítésükre irányuló kijelentését csak félremagyarázták – vélekedett lapunknak adott interjújában Kádár Tamás, a Sziget Zrt. cégvezetője.
A soproni VOLT „nagy-”, a BalatonSound pedig „kismértékű” veszteséget hozott a szervezőknek, így egyelőre csak a – két év kihagyás után idén nyereséggel újrainduló – Hajógyári-szigeti fesztivál 2023-as megrendezése borítékolható.
Az amerikai fő tulajdonos milliárdos tőkepótlása és egy hasonló nagyságrendű bankhitel is segítette a 2020–2021-es kényszerszünet alatt több mint kétmilliárdos veszteséget összehozó, idén valamennyi fesztiváljával újra előrukkoló Sziget Zrt. túlélését – derül ki Kádár Tamás cégvezető lapunknak adott interjújából.
A Sziget mellett 2022-ben megtartják a fesztiválszervező többi rendezvényét is - biztosította lapunkat Kádár Tamás cégvezető. A zamárdi helyszín még bizonytalan.
A zeneipar helyzetéről rendezett csütörtöki konferencián arról is szó esett, milyen hatással járna, ha a kulturális áfát 27-ről 5 százalékra mérsékelnék.
A járványhelyzet miatt idén sem tartják meg a Hajógyári-szigeti rendezvényt, jövőre viszont annál inkább - közölték a szervezők. Aki tavalyra megváltott bérletét 2022-re átviszi, több tízezer forintnyi fesztiválpénzt is kap, egy 5 százalékos kultúráfa pedig lényegében kihúzná a csávából a támogatásokkal eddig kevéssé szerencséltetett szakmát – nyilatkozta a bejelentés kapcsán a Népszavának Kádár Tamás főszervező.
Szerintük nem fiktív dátumokra, hanem objektív mérőszámokhoz kötött mérföldkövekre van szükség.
Kádár Tamás úgy látja, hogy akinek kiesik a teljes bevétele, az nem fog járulékcsökkentésen fennmaradni, és akinek a semmiből kellene fizetnie a rezsit, annak nem vigasz, hogy majd egyszer kinyithat.
A Közel-Keleten is megjelenhet a népszerű fesztivál. Az Óbudai-szigeten idén augusztus 9-én kezdődő rendezvényre időarányosan még kicsit kevesebb bérlet fogyott.
Orvosi vizsgálat céljából Ukrajnába, a helyi labdarúgás egyik legsikeresebb klubjához, a Dinamo Kijevhez utazott tegnap Kádár Tamás, a magyar válogatott 37-szeres válogatott védője. Erről a futballista jelenlegi egyesülete, a lengyel Lech Poznan adott hírt csütörtökön a hivatalos honlapján.
Már csak két nap maradt a nyári átigazolási időszakból, így iparkodniuk kell a csapatoknak, ha még játékosokat szeretnének szerződtetni.
Kádár Tamás bokasérülést szenvedett a magyar labdarúgó-válogatott vasárnapi edzésén, amelyet így korán befejezett.
Kádár Tamás sérülés miatt kikerült a horvátok elleni, szombati barátságos mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéből.
Kádár Tamás, a Diósgyőr válogatott labdarúgója a lengyel Lech Poznan csapatához szerződik.