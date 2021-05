Világsztárokat felvonultatva, még egyszer jönnek a Jóbarátok

Digitalizálták és felújították Kovásznai György 1979-es animációs kultfilmjét, a Habfürdőt, melyet a Nemzeti Filmintézet először online mutat be az NFI – Filmarchívum Igazgatóság Youtube-csatornáján.

Az első vetítés a rendező születésnapján, május 15-én 19 órakor kezdődik, az ismétlés másnap, 16-án szintén 19 órától lesz. Az online premiert követően a film május 27-től a magyarországi mozikba is visszatér a Pannónia Entertainment forgalmazásában. A Habfürdő Kovásznai egyetlen egész estés filmje, mely történetét és vizualitását tekintve is szembement a korabeli magyar rajzfilmgyártással. A Budapest belvárosában játszódó filmben Zsolt, a középkorú kirakatrendező esküvője napján lelép, és védőnőként dolgozó nagyvilági menyasszonya, Klári kolléganőjéhez, Annihoz menekül, aki épp az ötödik orvosi felvételijére készül albérleti szobájában. Zsolt ráveszi Annit, hívja fel jegyesét, és közölje vele, mégsem veszi el. A film különlegessége, hogy a hetvenes évek fiatal generációjának kiábrándultságát szociografikusan mutatja be, miközben teljesen eltér a klasszikus animációs ábrázolástól. Figuráinak alakja folyamatosan változik, egyes képi megoldásai pedig kifejezetten pszichedelikusak. A Habfürdőt bemutatásakor ezért a korabeli nézők értetlenül fogadták, a szakmát is megosztotta, és pár hét alatt lekerült a mozik műsoráról. Mára azonban kultfilmmé vált, stílusa a mai napig hatással van a fiatal animációs rendezőkre.