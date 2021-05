Müller Cecília: Túl vagyunk a harmadik hullám nehezén

Az országos tisztifőorvos ugyan örül a kedvező adatoknak, de azt hangsúlyozta, a járvány nem ért véget.

Bárki, már napokon belül megkaphatja az oltást, függetlenül foglalkozásától és életkorától - mondta el az oltási munkacsoport vezetője, a Miniszterelnökség államtitkára. György István hosszasan ecsetelte, Magyarország mennyivel jobban teljesít ezen a téren, mint az EU több országa. A péntek reggeli órákban átlépte a 4,5 milliót a beoltotti létszám. Eddig 5 millióan regisztráltak, nekik már a 81 százalékuk megkapta legalább az első oltását. Csütörtökön rendben megkezdődött a 16-18 évesek többségének oltása. Még keddig lehet foglalni nekik is időpontot. Ugyancsak eddig lehet foglalni annak a 144 ezer embernek, akik értesítést kaptak a Pfizer-oltás felvételéről. Ők azok, akik a legrégebben regisztráltak és még nem kapták meg egyik vakcinát sem. Egyik oltóanyagot sem őrizgetjük, azt szeretnénk, ha mindenki megkapná a vakcinát - hangoztatta. Jelezte, aki orosz oltást szeretne, az jelentkezzen, ugyanis a szerződéses mennyiség már fogytán van. A Janssen készítményét a honvédségi oltóbuszokon vetik be, emellett 50 ezer vakcinát adnak ebből a háziorvosoknak is.



A járvány harmadik hullámának túl vagyunk a nehezén, az adatok egyre kedvezőbbek - mondta el az országos tisztifőorvos.

Müller Cecília jelezte, a védőoltások felvételének lehetősége korlátlan, teljes körűen. Lassan visszatérünk ahhoz a normális állapothoz, ami Magyarország általános közegészségügyi szintje. Arra törekednek, hogy visszatérjen ez a természetes helyzet. Megemlítette, elkezdett csökkenni a koronavírus örökítőanyaga a szennyvizekben. Hangsúlyozta, ugyan örülnek a kedvező adatoknak, de a járvány nem ért véget. Emellett külön kitért a szűrővizsgálatok fontosságára is, mindenkit arra biztatott, hogy aki meghívót kap rá, feltétlenül menjen el. Az esemény elején Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, 432 maszk nélküli embert találtak a rendőrök, emellett 55 emberrel szemben intézkedtek, akik megsértették a kijárási tilalmat. Az újságírói kérdések indoklás nélkül elmaradtak.