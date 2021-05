Miniszteri biztost kap a hajdúnánási MotoGP-pálya

Tiba István felel a projekt megvalósulásáért.

A portál a Hivatalos Értesítő alapján arról számolt be, hogy Palkovics László feladatává tette a miniszteri biztosnak, tartsa a kapcsolatot a versenypályaberuházó gazdasági társasággal, vegyen részt a fejlesztések műszaki tartalmának kialakításában, valamint az érintett településekkel való egyeztetésben, a pálya üzemeltetési koncepciójának megvalósításában. Emellett ő felel azért, hogy a sikeres működtetés érdekében készítse elő a szükséges térségi infrastrukturális és turisztikai beruházásokat, működjön közre a beruházás kommunikációs és marketingstratégiájának előkészítésében és megvalósításában. A hvg.hu megjegyzi, Tiba István a hajdúböszörményi választókerület fogorvos és egészségügyi menedzser végzettségű fideszes országgyűlési képviselője, Balmazújváros korábbi polgármestere 2023 áprilisáig havi egy millió forintot kap ezért a munkáért a két milliós parlamenti juttatása mellé. Mint lapunk is beszámolt róla , 2022-től MotoGP-futamokat rendez Magyarország, ehhez új stadiont építenek Hajdúnánás mellett. Emellett már abban is megállapodott a kormány, hogy 2023-tól 10 évig lesznek gyorsaságimotoros világbajnoki futamok a 65 milliárdos versenypályán.