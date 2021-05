Karácsony: Egy még hosszabb, még eseménydúsabb út vár rám

A főpolgármester és miniszterelnök-jelölt szerint nagy volt szombaton a rohanás, de egy-egy beszélgetés belefért.

Ezzel a kommentárral osztotta meg szombati napjáról készült fényképeit a főpolgármester. Karácsony Gergely vasárnapi Facebook-posztjában megköszönte mindazoknak, "akik velem voltak, akik meghallgatták, mit hozok magammal életem különböző állomásairól. Leginkább a hitet és a reményt egy olyan országról, ahol mindenki saját sorsa főszereplője lehet." Hozzátette, ugyan nagy volt a rohanás, de belefért néhány beszélgetés, nyírtassiakkal, budapestiekkel is. "De most alighanem egy még hosszabb, még eseménydúsabb út vár rám" - zárta bejegyzését. Mint lapunk is beszámolt róla, Karácsony Gergely szombaton jelentette be, hogy egy új mozgalmat indít, mint miniszterelnök-jelölt. A politikus egyébként nem olyan régen még határozottan elutasította, hogy ilyen szándékai lennének. Egy decemberi interjúban úgy fogalmazott , a miniszterelnök-jelölti kihívás a háta közepére kívánkozik, ráadásul nincs ilyen ambíciója. Tavaly nyáron pedig kijelentette: „nem indulok az előválasztáson. A jelenlegi megbízatásommal óriási feladatot kaptam, és Budapestre szeretnék koncentrálni."