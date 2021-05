Fucsovics továbbra is a 44., Babos egy helyet javított

Sértő kijelentése után másnak adja át a helyét Fritz Keller, a Német Labdarúgó-szövetség irányítója, akit követ az alelnök és a főtitkár is.

Égszakadás-földindulás lett a következménye Fritz Keller, a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) elnöke sértő kijelentésének. A magyar válogatottal azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szereplő Németország futballszövetségi vezetője egy vita hevében Roland Freislerhez, a hírhedt bíróhoz hasonlítótta Rainer Kochot, a DFB alelnökét – az amatőr szövetség vezetőjét -, aki civilben szintén bíróként dolgozik. Freisler több mint kétezer halálos ítéletet hozott a második világháború alatt, zsidók és a fasizmus ellenzői voltak az áldozatok. Keller később bocsánatot kért, amit Koch nem fogadott el, mert azt mondta, az ő családjában is vannak áldozatai Freisler bírónak. Keller és Koch azon vesztek össze, hogy a koronavírus-járvány alatt a profi bajnokságok újraindításához az amatőr klubok is anyagi segítséget nyújtottak, amikor átmenetileg lemondtak a nekik járó támogatásról. A profik azt ígérték, hogy egy alapot hoznak létre, amiből az eddiginél több forrás jut az amatőröknek. Az alap létrehozása azonban elmaradt, amit a profik azzal indokoltak, hogy a koronavírus-járvány miatt csökkentek a bevételeik, nem tudják anyagilag támogatni az amatőröket. A tartományi szövetségek Keller kijelentése után közösen követelték a DFB-t 2019 óta irányító sportvezető távozását, aki ellen fegyelmi és etikai vizsgálat is indult. Keller a DFB múlt heti elnökségi ülése után bejelentette, hétfőn lemond az elnöki tisztségről. Ugyanezt teszi Firedrich Curtius főtitkár és Rainer Koch alelnök. Utóbbi azonban a másik alelnökkel, Peter Petersszel ügyvezető elnökként vezeti a DFB-t a következő közgyűlésig, ahol új tisztségviselőket és elnököt választanak. Ennek a tanácskozásnak a tervezett időpontja 2022. január. Koch az előző két távozó DFB elnöknél is vállalta a szervezet irányítását az átmeneti időszakban. „Ez lesz az utolsó alkalom, a januári közgyűlésen átadom a helyem másnak” – jelentette ki Koch az ARD állami televíziós csatornán.