SZFE HÖK: Diszkrimináció az egyetemi felvételin? – Várják az érintettek jelzéseit

A kormány prioritásairól mindent elárul, hogy a felsőoktatásnak korábban beígért 1100 milliárd forint helyett csak 281 milliárd forint szerepel az egyetemek és szakképző intézetek fejlesztésére.

Az európai uniós helyreállítási alap (RFF) több, mint a felét közlekedési és egészségügyi fejlesztési projektekre fordítja majd Magyarország – derült ki a kormányzati honlapra felkerült, immár végleges tervekből. A közös pénzügyi keretből összesen 2511 milliárd forint jut Magyarországra, ezt kilenc program keretében használja fel a kormány. A legtöbb pénzt (857 milliárd forintot) egészségügyre költjük, 631 milliárd megy a közlekedésre, az úgynevezett „Magasan képzett, versenyképes munkaerő” címet viselő komponens 281 milliárd forintból gazdálkodik, az energetikai szektor 262 milliárdból pörög fel újra. A többi komponensre jóval kevesebb pénz jut, a körforgásos gazdaságra - ez lényegében környezettudatos, zöld ipart jelent - való átállást 103 milliárd forinttal, a település-felzárkóztatást 77 milliárddal, a vízgazdálkodást 44 milliárddal támogatja a kabinet, végül 24 milliárd forint jut majd „szakpolitikához nem sorolható országspecifikus ajánlásokra”. (Utóbbi Magyarország esetében elsősorban a korrupció elleni hatékonyabb fellépést, az átláthatóbb közbeszerzési rendszert, hatékonyabb közigazgatást jelenti.) Mint ismert, a kormány már korábban kiküldött Brüsszelbe egy ilyen dokumentumot, de azt később „tervezetnek” keresztelte át. Mint megírtuk, valószínűleg összefüggésben azzal, hogy egy április 23.-i találkozón az Európai Bizottság vezetői közölték Orbán Viktorral, hogy az alapítványokba kiszervezett egyetemek fejlesztésére nem adnak pénzt – ezután jelentette be a kormány, hogy az RFF hitel-részét első körben egyáltalán nem vesszük igénybe, csak a vissza nem térítendő támogatásokat hívjuk le. Így a végleges felhasználási terv és a korábbi változat között van néhány lényeges különbség. A legfontosabb, hogy bár a kormány saját közlése szerint 1100 milliárd forintot költött volna az RFF-ből a felsőoktatás fejlesztésére (korábban Egyetemek megújítása címen külön fejezete is volt ennek), most a felsőoktatás a Magasan képzett, versenyképes munkaerő című komponens része lett, amire, mint láttuk összesen jut 281 milliárd forint, pedig ebben az egyetemek mellett a szakképző intézetek, vizsgaközpontok fejlesztése is beletartozik. A másik fontos változás, hogy a korábbi változatban külön komponensként szerepelt a Digitalizáció („Célunk a korszerű technológiákon és informatikai hálózatokon alapuló hatékony, versenyképes gazdasági, államigazgatási, oktatási és egészségügyi rendszerek kiépítése és fejlesztése” – írták a programról korábban), ez most eltűnt, a digitalizációval kapcsolatos célokat szétszórták.