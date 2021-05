Szerdán kinyitnak a teraszok Franciaországban

Egyre többen kötik össze a kellemest a hasznossal: a jól megérdemelt - és megfizetett - szabadságot az immunizálással. Az „oltakozás” lehetőségének biztosításával az országok szintén két legyet ütnek egy csapásra: segítik a járvány felszámolását és az idegenforgalmuk újraéledését.

Bár az egészségügyi turizmus és a nyaralás összekapcsolása nem ritka, a koronavírus-járvány ebben is új irányt hozott – írta az Euronews alapján az Index . Az összeállításból kiderült, San Marinóban a turizmus ösztönzése érdekében május 17-től ötven euróért adják azoknak a turistáknak a Szputnyik V-vakcina két adagját, akik legalább három éjszakát eltöltenek a miniállamban, majd 3-4 héten belül visszatérnek a második oltásért. Egy norvég utazási iroda olyan, oltással egybekötött oroszországi túrákat kínál , amelyek elején és végén be is oltják az utazókat. Egy német házaspár azért fizetett be egy kétezer eurós túrára, mert nem tudják, otthon mikor kaphattak volna oltást. Így biztonságban érzik magukat, és örülnek, hogy utazhatnak. Egy osztrák utazási iroda, bár szívesen tervezi a vakcinautakat, „garantálni szeretné”, hogy a külföldön kapott oltást elismerjék a védettségi igazolványban. „Kínosnak és mérhetetlenül bosszantónak” tartja , hogy addig nem tudja elindítani a moszkvai, illetve szentpétervári all inclusive oltási kirándulásait, amíg a Szputnyik V nem kap EU-tanúsítványt. Dubajban már március óta minden, 40 évesnél idősebb személy oltáshoz juthat, ha van tartózkodási engedélye. Az emírségek hónapok óta ajánlgatja a külföldieknek, hogy „home office”-ozzanak náluk egy évig. Ennek feltétele, hogy havi 4000 eurónál (1,4 millió forintnál) többet kell keresni. A 12 hónapos tartózkodási engedély igénylése 600 euróba kerül, ez az oltás lehetőségén túl arra is feljogosítja a tulajdonosát, hogy Dubajból dolgozzon. A vízum többszöri beutazást tesz lehetővé, a tulajdonos tehát jöhet-mehet. A vakcinaturizmus nemcsak külföldi – úri – divat, a magyarok is jártak külföldre oltásért . A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely elmondta , hogy bár a szabályozás még készül, ígérete szerint ezen a héten nyilvánosságra hozzák, a külföldön élő magyar állampolgárok is kaphatnak védettségi igazolványt, ha az EU, a NATO vagy az OECD tagállamaiban, Oroszországban vagy Kínában kaptak oltást.