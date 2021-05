Néhány angliai körzetben az indiai variáns vált dominánssá

Eddig úgy tűnt, hogy a politikai és vállalati döntéshozók már személyesen is részt vehetnek az idei Világgazdasági Fórumon májusban Szingapúrban, de a továbbra is bizonytalan globális pandémia-helyzet keresztülhúzta ezt a tervet.

A szervezők most azzal számolnak, hogy valamikor a jövő év első felében kerülhet sor személyes jelenlét mellett a szokásos éves tanácskozásra, de hogy pontosan mikor és hol, még nem tudni. A szokásoknak megfelelően idén januárban ugyan megtartották a Világgazdasági Fórumot , de a pandémia-helyzetre tekintettel online folyt a tanácskozás. Eddig úgy tűnt, hogy a politikai és vállalati döntéshozók már személyesen is részt vehetnek a fórumon májusban Szingapúrban, de a továbbra is bizonytalan globális pandémia-helyzet keresztülhúzta ezt a tervet. A Világgazdasági Fórum 1971 óta megrendezett éves találkozóit januárban Davosban szokták megtartani, ez alól csak a 2002-ben New Yorkban megrendezett tanácskozás volt kivétel. A szervezők a találkozó helyszínének megváltoztatásával fejezték ki az amerikai város iránti szolidaritásukat a 2001. szeptember 11-i terrortámadás miatt. A szervezők a 2021-es, 51. alkalommal sorra kerülő személyes részvételű tanácskozást Davos helyett eredetileg Lausanne-ban tartották volna, hogy jobban be tudják tartani a járványügyi szabályokat, köztük az egymástól való távolságra vonatkozó előírásokat. A koronavírus-járvány azonban ezt nem tette lehetővé, csupán online megbeszélésekre került sor januárban. A szervezők ekkor derűlátóan még úgy vélték, hogy májusban Szingapúrban már megtartható lesz személyes részvétellel a fórum, amit most azonban végleg töröltek a programnaptárból.