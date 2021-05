Kicsalta a kislány meztelen képeit, majd megzsarolta őt azok elküldésével a 19 éves férfi

Gyermekpornográfia akár öt év börtönbüntetést is kaphat.

Gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség az ellen a 19 éves férfi ellen, aki egy kiskorútól megszerzett meztelen képeket továbbított a kislány ismerőseinek – olvasható az ügyészségi portálon a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye. A férfi 2020 januárjában egy közösségi oldalon követni kezdte a kiskorút, majd ott kapcsolatba is lépett vele. Beszélgetéseik során egyszer csak azt írta a lánynak, hogy tudja, hol lakik, ám ezt a kiskorú nem hitte el, és gyanútlanul megírta neki a tényleges lakcímét. A cím birtokában felbátorodott a vádlott, és már meztelen képeket kért a lánytól, aki készített is magáról összesen tizenegy ilyen fotót, és el is küldte a férfinak, aki néhány nap elteltével ismét megpróbálta felfenni a kapcsolatot a gyermekkel, ám ő nem válaszolt, hívásait nem fogadta. Ezért a férfi azt üzente neki, hogy a meztelen képeket ismerőseinek megküldi. Ez is hatástalan volt, végül kiderítette a kislány iskolatársainak elérhetőségét, és nekik meg is küldte a fotókat. Mint azt az ügyészség kiemelte, a gyermekpornográfia bűncselekmény büntetési tétele egytől öt évig terjedő szabadságvesztés.