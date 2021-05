Módosították a Lex CEU-t

A szennyvízminták elemzése is a járvány leszállóágát jelzik.

Nem csak a járványügyi adatok csökkennek, hanem a szennyvízmintákban mért víruskoncentráció is enyhe csökkenést mutat országszerte – közölte Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Ismertette a kormányzati tájékoztatóoldalon olvasható járványügyi- és oltási adatokat is. Elmondta, kedden is folytatódik a 16 és a 18 év közötti korosztály oltása, továbbá még lehet regisztrálni korlátozott számban Szputnyik, illetve AstraZeneca vakcinára. Ahogy azt hétfőn már Müller Cecília országos tisztifőorvos jelezte , kedden 334 620 adag Pfizer-oltóanyag érkezett Magyarországra, az ebből első körös oltásra fordítható vakcinákról hamarosan újabb tájékoztatást adnak. Az elmúlt hetekben megszokott módon, Galgóczi Ágnes is a második oltás felvételét szorgalmazta, végül a csökkenő esetszámok ellenére a maszkviselésre, a távolságtartásra, kézmosásra és fertőtlenítésre hívta fel a lakosság figyelmét. Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese közölte a koronavírus-járvánnyal összefüggő rendőri intézkedések adatait. A kereskedelmi üzletekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre és vendéglátóhelyekre vonatkozó korlátozások megszegése miatt hétfőn 1274 intézkedést kezdeményeztek a hatóságok, ebből 37 alkalommal vendéglátóhelyeken, 356 esetben pedig az üzemeltető vagy a tulajdonos felelőssége miatt. A korlátozott nyitvatartás és a benntartózkodás tilalmának megsértése miatt 918 ember ellen indult eljárás, közülük 178 esetben a vendéglátóhelyen tapasztalt szabályszegés miatt. 78 személlyel szemben pedig a kijárási tilalom megszegése miatt intézkedtek. Kérdésekre, újságírói megkeresésekre, mint az elmúlt időszakban már többször is előfordult, most sem válaszoltak.