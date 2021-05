Lehet kínai vakcinával Ausztriába menni

A mentésben a haditengerészet is részt vesz, eddig 177 embert sikerült kimenteni.

Kilencvenhat ember eltűnt a nyugat-indiai Mumbai partjainál, miután a Tauktae nevű ciklon hétfőn lecsapott a térségre, és elsüllyesztette a hajót, amelyen utaztak - közölték hatósági források kedden. A ciklonnak mostanáig már csaknem húsz halálos áldozata is van, az időjárási körülmények miatt pedig a térségben a koronavírus elleni oltókampányt is felfüggesztették. Az elsüllyedt hajón 273-an voltak, az indiai haditengerészet Twitteren pedig azt közölte, hogy 177 embert sikerült kimentenie eddig. Egy másik hajót pedig elsodort a partoktól a vihar. A fedélzetén 137 fős legénység tartózkodik. A hajó ugyancsak vészjelzést adott le, majd Mumbai közelében zátonyra futott. A rendkívüli nehéz körülmények között, viharos szél és nagy hullámzás közepette folyó mentésben egyebek közt három hadihajó, valamint helikopterek és repülőgépek is részt vesznek. Mindkét bajba került hajó az indiai állami olaj-és földgáztársaság tulajdonában van, amely a legnagyobb olajkitermelő cég az országban. A helyenként óránkénti 180-200 kilométeres szél és a heves esőzések miatt már több száz embert telepítettek ki, az érintett part menti szakaszon a tengerszint mintegy három méterrel megnőtt. Bár a ciklon keddre gyengült, a meteorológusok további heves esőzéseket jeleztek előre Mahárástra és Gudzsarát államokban. A Tauktae hétfő este csapott le az ország nyugati részén lévő Gudzsarát államra, miután végigsöpört Kerala, Goa, Karnataka és Mahárástra part menti szakaszain. Az indiai országos meteorológiai szolgálat (IMD) korábban arra figyelmeztetett, hogy ez az elmúlt több mint két évtized legerősebb ciklonja. India nyugati partján nem ismeretlenek a pusztító erejű ciklonok, a változó időjárási folyamatok miatt nem a gyakoriságuk nőtt meg, hanem egyre intenzívebbek lettek. Tavaly májusban majdnem száz embert halt meg és milliók maradtak áram nélkül az Amphan ciklon pusztítását követően, amely több mint egy évtizede a legerősebb vihar volt India keleti részén. A mostani ciklon újabb súlyos feladatokat ró a helyi hatóságokra, amelyek már így is túlterheltek a koronavírus-fertőzések és halálozások magas száma miatt, a természeti katasztrófa pedig tovább ronthatja a helyzetet. Gudzsarátban – ahol a Covid-19-nek eddig 9000 halálos áldozatát regisztrálták – két napra, Mahárástra fővárosában, az ország pénzügyi központjának számító Mumbai-ban pedig egy napra felfüggesztették a Covid-19 elleni oltási kampányt is. Több mahárástrai járványkórházat evakuálni kellett, Gudzsarát államminisztere, Vidzsáj Rupani bejelentette, hogy a térségbeli kórházakat áramkimaradás esetére generátorokkal látták el. Az egészségügyi hatóságok és a katasztrófavédelem azt közölte, hogy a járványügyi rendelkezéseket – például a maszkviselést és a távolságtartást – be fogják tartatni a kitelepítettek átmeneti szállásán is. A több mint 1,3 milliárdos országban a koronavírus regisztrált fertőzöttjeinek száma meghaladta a 25 milliót keddre. Az egészségügyi hatóságok az elmúlt 24 órában 260 ezer új fertőzést és minden eddiginél több, 4329 halálos áldozatot jelentettek. (Képünkön, amint Mumbai partjait hétfőn elérte a Tauktae ciklon)