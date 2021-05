Elkelt a siófoki Bahart-hotel

Éves szinten az első negyedben 2,3 százalékkal csökkent a GDP, ám ennél most fontosabb, hogy az előző negyedévhez képest jelentős mértékben, 1,9 százalékkal nőtt a bruttó nemzeti jövedelem.

A harmadik hullám gyakorlatilag meg sem ütötte már a magyar gazdaságot a várakozásoknál fényévekkel jobb előzetes adatokat közölt kedd reggel a KSH. A magyar gazdaságra vonatkozó fő mutató a GDP éves teljesítménye ugyan 2,3 százalékkal elmarad a tavalyi első negyedtől – de ennél lényegesen nagyobb visszaesést várt mindenki. Most nem is az éves, hanem a negyedév/negyedéves adatot kommunikálta első helyen a KSH: ugyanis a 2021 első negyedében a magyar gazdaság teljesítménye 1,9 százalékkal nőtt – vagyis nemhogy lassult hanem gyorsult a növekedés 2020 utolsó hónapjaihoz képest. Az első negyedéves GDP-növekedés még a legoptimistább elemzőket is meglepte – kommentálta az adatot Virovácz Péter, az ING Bank vezető makrogazdasági elemzője . A negyedéves alapon mért 1,9 százalékos növekedés az Európai Unió egyik, ha nem a legdinamikusabb mutatója lehet. A nyers adatok alapján mindösszesen 2,3 százalékkal maradt el a bruttó hazai termék volumene az egy évvel korábbi időszakban mért adattól. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vártnál korábban, akár már a második negyedévben is pozitívba fordulhat az év/év index, vagyis a magyar gazdaság már a nyár előtt elérheti a válság előtti gazdasági teljesítményt. A részletes adatokat a KSH június 1-jén közli, így egyelőre csak találgatni lehet, hogy mely területek okozták a jelentős meglepetést. A statisztikai hivatal szűkszavú kommentárja ugyanakkor kiemeli, hogy a növekedéshez leginkább az ipar, a pénzügyi, biztosítási tevékenység, valamint az információ, kommunikáció területe járult hozzá. Ez így önmagában azonban aligha lenne elég a meglepetéshez. Vélhetően az ipar és az építőipar hozzáadott értéke is jóval nagyobb mértékben bővült, mint azt a termelési mutatók jelezték. Emellett a kormányzati hozzájárulás szerepe is okozhatott meglepetést. A szolgáltatások esetében ugyanakkor nehéz lenne jelentős növekedést vizionálni, hiszen a korlátozások érdemi enyhítésére csak a második negyedévben került sor. Mindent egybevetve az a tény, hogy a magyar gazdaság ilyen dinamikus növekedést tudott felmutatni negyedéves alapon egy előzetesen meglehetősen vegyes képet mutató negyedévben, az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb kilábalási potenciál van a gazdaságban, mint azt vártuk. Talán nem véletlen az MNB tegnapi fordulata sem, hiszen a mai adat fényében valóban több mint reális elképzelés lehet, hogy a magyar gazdaság idén 6 százalékos vagy akár azt meghaladó gazdasági növekedést mutasson az év egészében. Mindez pedig az aggregált kereslet jelentős felfutását jelenti, ami a belső inflációs nyomás erősödésével jár – vélekedett az elemző. Mint ismert hétfőn Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke váratlanul két bejelentést is tett: a jegybank egyrészt leépítheti a gazdaság újraindulását serkentő intézkedéseit és az elsődleges feladatára az infláció megfékezésre koncentrál. (Nem kizárt, sőt szinte biztos, hogy az MNB-ben már tegnap látták, hogy nagyon jó lesz az első negyedéves adat.) Ugyanakkor az infláció is a várakozásokat meghaladva 5,1 százalékra ugrott már áprilisban – ezt fékezendő a MNB alelnök szerint júniusban akár kamatot is emelhet a jegybank. Már a a kamatemelés lehetősége több hónapos csúcsra lökte hétfőn a forintot, ez ma az optimista piac és a vártnál sokkal jobb GDP adat tovább lökheti: kedd reggel az eurót 349,8 forinton is jegyezték, ami kilenc hónapos rekord. Az euróval kedd délelőtt 350,5 forinton kereskedtek.