Vegyen siófoki Bahart-hotelt 1,5 milliárdért!

A húszból eddig hat üdülőjét hirdette meg eladásra a Magyar Posta Zrt., amely egyebek mellett ingatlanok eladásából fedezné a dolgozók béremelését. A fél tucat – jellemzően balatoni – ingatlant összesen 1,03 milliárdért kínálja a cég.

A Magyar Posta Zrt. bezárta az összes üdülőjét, az így felszabaduló ingatlanok többségét pedig értékesíteni akarja - mondta október közepén lapunknak adott interjújában Schamschula György, a cég vezérigazgatója. Szerinte a nyaralóhelyek nagyon leromlott állapotban vannak és éves szinten 100-200 milliós veszteséget termelnek. Tavalyi szakértői becslések szerint az ingatlanvagyon értéke elérheti a tízmilliárd forintot is, a vállalat pedig bevallottan az üdülőeladásokból is fedezné a dolgozók béremelését. – A Magyar Posta az elmúlt időszakban több üdülőjét hirdette meg, ilyen többek között a balatonkenesei, a fertőrákosi, zamárdi, szigligeti és gárdonyi. A meghirdetett ingatlanok esetében mostanáig nincs lezárt értékesítési pályázat, s megtekinthetők a cég honlapján – közölte lapunk megkeresésére a Magyar Posta sajtóosztálya. Egyebek mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy mely üdülőket értékesítették, milyen áron hirdették az épületeket, kik voltak a vevők, valamint hogy hány nyaralóhelyet terveznek még eladni, de a feltett kérdések egy részére nem érkezett válasz. Lapunk gyűjtése alapján a cég húsz, különböző nagyságú és felszereltségű üdülővel és öt, jelenleg is működő postaépületben kialakított nyaralóhellyel rendelkezik, továbbá 22 település postaépületében találhatók vendégszobák.



A Magyar Posta klasszikus üdülői az ország minden vidékén megtalálhatók. A két legnagyobb Balatonalmádiban és Debrecenben: előbbiben 36 szoba, a nagyerdeiben pedig 30 szoba – és emellett wellness-sziget, jacuzzi, finn- és infraszauna, jégkásazuhany – várta a vendégeket. A húsz üdülő közül eddig hatot hirdetett meg a cég. Fertőrákoson például a mólósoron – vagyis a több tízmilliárdos állami támogatással fejlesztett vízitelepnél – tavasszal nem jártak sikerrel, így a 197 négyzetméteres pihenőházát a néhány hónappal ezelőtti 59,9 millió helyett már 42,2 millió forintért meg lehet vásárolni. Balatonkenesén az üdülő egy 663 négyzetméteres telken álló 201 négyzetméteres épület, az ingatlan 600 méterre fekszik a strandtól. Első körben, fél évvel ezelőtt még 60,9, millióra taksálták az értékét, jelenleg viszont már 54,5 millió forintért odaadnák. Ingatlanközvetítő oldalakon nagyjából 60-65 millió forintért találni ugyanilyen adottságú üdülőt. Zamárdiban 1114 négyzetméteres telken 448 négyzetméter épületet – 11 szoba 38 férőhellyel – kínál a cég 104 millióért, ami 16,9 millióval olcsóbb, mint az üdülő tavaszi meghirdetésekor. A szigligeti 180 négyzetméteres vendégházat jelenleg 48 millióért hirdeti a Posta, a Balatonfüred-Arácson található üdülőt csaknem 300 millióért, míg a siófoki Beszédes sétányon található Postás Üdülőt 485,9 millióért kínálják.