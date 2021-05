Megrendelik, majd visszaküldik

Éves szinten az első negyedben 2,3 százalékkal csökkent a GDP, ám ennél most fontosabb, hogy az előző negyedévhez képest jelentős mértékben, 1,9 százalékkal nőtt a bruttó nemzeti jövedelem. A fő tanulság az, hogy a gazdaság magától is növekszik, semmi szükség nincs, sőt kifejezetten a káros a kormány pénzszóró politikája.

A harmadik hullám a vártnál jóval kisebb mértékben ütötte már a magyar gazdaságot, és az elemzői várakozásoknál jobb előzetes GDP adatokat közölt a KSH. A magyar gazdaságra vonatkozó fő mutató, a bruttó nemzeti termék (GDP) éves teljesítménye ugyan 2,3 százalékkal elmarad a tavalyi első negyedtől, de ennél lényegesen nagyobb, 3,8 százalékos visszaesést vártak az elemzők. Most nem is az éves, hanem a negyedév/negyedév adatot említette első helyen a KSH: ugyanis a 2021 első negyedében a magyar gazdaság teljesítménye 1,9 százalékkal nőtt, vagyis nemhogy lassult volna, hanem gyorsult a növekedés 2020 utolsó hónapjaihoz képest. A magyar növekedési adat messze nem olyan kirívó: az Eurostat adatai szerint az EU GDP ugyan még 0,6 százalékkal csökkent az előző negyedhez képest de a magyarnál gyorsabb növekedést mutatott negyedéves alapon a román (2,8), a bolgár (2,5) és a ciprusi (2) gazdaság is, ugyanakkor Európa legnagyobb gazdasága, Németország az első negyedben még 1,7 százalékos GDP csökkenést szenvedett el, részint a magyarnál szigorúbb lezárások miatt. Az elemzők többsége pozitív meglepetésként értékelte az első negyedéves adatot, Varga Mihály pénzügyminiszter pedig egyenesen annak bizonyítékát látta benne, hogy a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek köszönhetően lett az ilyen kedvező. Palócz Éva, a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója számára nem volt meglepő az első negyedéves adat, sőt prognózisukban ennél egy kicsit jobbat vártak. Arra számítottunk, hogy az éves visszaesés két százalék alatt marad, most sok elemző borzasztó lelkes, sorra emelik az idei előrejelzésüket, de igazából nem történt más, mint a világgazdaságban és idehaza is megkezdődött a kilábalás a koronavírus okozta gazdasági válságból – fogalmazott a kutató. Tavaly az első hullámos lezárások miatt nagyon gyenge volt a második negyedév, ezért, már csak a bázishatások miatt is, a második negyedben tíz százalék felett lesz a növekedés. Ezt szimpla matematika, és éves szinten így 4,7 százalékkal nőhet a gazdaság az eltérő negyedéves bázisok miatt, viszont a negyedéves számok ugrálni fognak - mondta Palócz Éva. A világgazdaságban negyedévről negyedévre folyamatosan javuló adatokat látunk majd, épp ezért semmi szükség, sőt kifejezetten veszélyes az költekező költségvetési politika, amire a kormány 2021-es költségvetés módosításával és a 2022-es költségvetési törvényben készül - tette hozzá az elemző. Más kérdés a jegybank monetáris politikája: a magas áprilisi, és várhatóan szintén öt százalék feletti májusi infláció miatt a jegybank júniusban kamatot emelhet, ezt jelezte hét eleji nyilatkozatában Virág Barnabás, az MNB alelnöke. Palócz Éva szerint az inflációs várakozások megfékezése miatt szükség van a kamatemelésre, ráadásul egy pár tizedpontos kamatemelés érdemeben nem fogja fékezni a növekedést, így a annak nem lesz növekedési ára. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint még a legoptimistább elemzőket is meglepte az első negyedéves GDP-adat. A negyedéves alapon mért 1,9 százalékos növekedés az Európai Unió egyik, ha nem a legdinamikusabb mutatója. A nyers adatok alapján mindösszesen 2,3 százalékkal maradt el a bruttó hazai termék volumene az egy évvel korábbi időszakban mért adattól. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vártnál korábban, akár már a második negyedévben is pozitívba fordulhat az év/év index, vagyis a magyar gazdaság már a nyár előtt elérheti a válság előtti gazdasági teljesítményt. A részletes adatokat a KSH június 1-jén közli, így egyelőre csak találgatni lehet, hogy mely területek okozták a jelentős meglepetést. A statisztikai hivatal szűkszavú kommentárja ugyanakkor kiemeli, hogy a növekedéshez leginkább az ipar, a pénzügyi, biztosítási tevékenység, valamint az informatika, kommunikáció területe járult hozzá. Ez így önmagában azonban aligha lenne elég a meglepetéshez. Vélhetően az ipar és az építőipar hozzáadott értéke is jóval nagyobb mértékben bővült, mint azt a termelési mutatók jelezték. Emellett a kormányzati hozzájárulás szerepe is okozhatott meglepetést. A szolgáltatások esetében ugyanakkor nehéz lenne jelentős növekedést vizionálni, hiszen a korlátozások érdemi enyhítésére csak a második negyedévben került sor. Mindent egybevetve az a tény, hogy a magyar gazdaság ilyen dinamikus növekedést tudott felmutatni negyedéves alapon egy előzetesen meglehetősen vegyes képet mutató negyedévben, az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb kilábalási potenciál van a gazdaságban, mint azt vártuk. Talán nem véletlen az MNB tegnapi fordulata sem, hiszen a mai adat fényében valóban több mint reális elképzelés lehet, hogy a magyar gazdaság idén 6 százalékos vagy akár azt meghaladó gazdasági növekedést mutasson az év egészében – mondta Virovácz Péter. Még ennél is optimistább Suppan Gergely: a Takarékban vezető elemzője nem zárja ki, hogy a második negyedben bőven 15 százalék felett lesz az éves növekedési ütem, így a járvány előtti szintet a hazai gazdaság legkésőbb a harmadik negyedévben elérheti. Azonban nem zárható ki, hogy erre már a második negyedévben sor kerül, mivel a gazdaság teljesítménye mindössze 2,1 százalékkal marad el a járvány előtti szinttől. Az igen kedvező első negyedéves adatok és előjelek alapján az idei GDP növekedési előrejelzését megemelve már hét százalék feletti bővülést várunk – mondta Suppan Gergely.