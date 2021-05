Sokkolót kapnak a rendőrök

Az érdekképviseleti vezető információi szerint ugyanakkor a lehetőséget senkitől sem tagadták meg.

Korábban a helyileg illetékes vezetőtől kellett engedélyt kérni a a tűzoltóknak, ha külföldön kívánja tölteni a szabadságát, most azonban a belügyminiszter dönt erről - mondta el a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke az ATV Start című műsorában.

Salamon Lajos kifejtette, az igényt egy ún. szolgálati jegyen jelentik be, amit korábban a katasztrófavédelmi szervezet alacsonyabb szintjein hagytak jóvá. Természetesen a folyamat így kellően elnyúlik: a szakszervezeti elnök szerint a válasz 10-14 nap után érkezik meg. Hozzátette, információi szerint eddig senkitől sem tagadták meg a külföldi nyaralás lehetőségét. "Most gondoljunk bele abba, hogy ha valaki szeretne idén bárhová elmenni külföldre nyaralni annak azért most már talán késő is helyet foglalni. Úgy nem lehet nekiállni - mondjuk februárban - tervezni a nyarat (...) hogy én nem tudom, mi vár rám június-július-augusztusban" - fogalmazott Salamon Lajos. Jelezte, tavaly júniusban nem volt ekkora szigor ezen a területen és el kellene gondolkodni a jelenlegi eljárásrend megváltoztatásán.