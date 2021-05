Nincs jele kapkodásnak

Vészesen közeledik június elseje, amikor lejár az uniós képviselő-testület által adott ultimátum.

Az Európai Bizottságnak addig elő kell állnia a farbával, hogy hogyan akarja végrehajtani az EU-s támogatásokat a jogállami normák betartásához kötő, valójában már január elseje óta hatályban lévő, de még sehol be nem vetett rendelet előírásait. Az Európai Parlament áprilisi állásfoglalásban szólította fel a jogszabály végrehajtásával megbízott brüsszeli testületet a cselekvésre, és közölte, hogy ha a megadott határidőig nem teszi le az asztalra a rendelkezések alkalmazására vonatkozó iránymutatásait, akkor törvényszegés miatt az uniós bíróság elé citálja. Egyelőre azonban semmi jele annak, hogy bármelyik fél komolyan venné a fenyegetést. Vera Jourová bizottsági alelnök éppen kedden, a jogállamiságról rendezett portugáliai konferencián erősítette meg, hogy csak azután fogják elfogadni a rendelet használati utasítását, hogy az EU Bírósága elkészül a jogi értékelésével. Erre leghamarabb az év második felében kerülhet sor. Brüsszeli forrásaink ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a parlament és a bizottság között folyamatos párbeszéd van a következő lépésekről, és a június elseji határidő lejárta előtt tervbe van véve egy “mélyreható beszélgetés” is. Az EP-ben közben már dolgoznak egy újabb, a témába vágó állásfoglaláson, és informátoraink szerint a képviselők a jövő hónapban esedékes plenáris ülésükön visszatérnek az ügyre. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője a Népszavának nyilatkozva türelemre intett: “Esélyt akarunk adni az Európai Bizottságnak arra, hogy a június elsejei határidőre teljesíti a kérést, ezért annak lejárta előtt nem szeretnénk minősíteni az eljárását. Bíznunk kell abban, hogy eleget tesz az elvárásnak”. Az EU pénzügyi érdekeit a jogállam megsértőivel szemben védelmező rendeletet tavaly decemberben fogadták el az EU döntéshozói. Magyarország és Lengyelország azonban kiharcolta, hogy az alkalmazását elhalasszák, a rendelkezéseit felvizezzék. Az Európai Parlament törvénytelennek tartja el az állam- és kormányfői szinten jóváhagyott kivételezést, és mihamarabb látni szeretné a szabályok számonkérését. Az Európai Bizottság két tűz közé került, egyfelől tartja magát a tagállami vezetők megállapodásához, másfelől igyekszik kivédeni az EP támadásait arra hivatkozva, hogy már most nyomon követi az esetleges törvénysértéseket, amelyeket utólag szankcionálni fog. A jövő hónapban kiderül, hogy ennyivel kiszúrhatja-e a parlament szemét.