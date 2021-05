Johnson: Nincs olyan egyértelmű adat, amely a nyitási menetrend halasztását indokolná

Megerősítette ugyanakkor azt a kormányzati kérést, hogy az új, enyhébb utazási szabályok értelmében sárga kategóriába sorolt országokat az Angliában élők továbbra se keressék fel turisztikai céllal. Egyelőre ebbe a kategóriába tartozik Magyarország is csaknem az összes többi EU-tagállammal együtt.

Boris Johnson az egyik londoni oltási központban tett látogatásán, újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a nagy-britanniai oltási kampánnyal sikerült "védőfalat" kiépíteni a járvánnyal szemben, és ez az egyik oka annak, hogy ez idő szerint nem látszik olyan döntő ok, amely miatt el kellene térni a nyitási útitervtől. A brit kormány által kidolgozott, négy nyitási lépésből álló menetrend öthetente számol a járvány megfékezésére elrendelt korlátozások egyre szélesebb körű enyhítésével, és minden feltétel teljesülése esetén legkorábban június 21-re célozza az összes jogi korlátozás feloldását. Az ehhez szabott feltételrendszer egyik eleme az, hogy ne terjedjenek el aggasztó mértékben új koronavírus-variánsok, az utóbbi időszakban viszont több angliai körzetben egyre nagyobb számban azonosítják szűrővizsgálatokkal az indiai koronavírus-variánst. Az elmúlt napokban több kormányilletékes utalt arra, hogy emiatt csúszhat a végső nyitás időpontja. Boris Johnson keddi nyilatkozatában kijelentette: a kormány nagyon szoros figyelemmel követi a helyzetet, és a közeli napokban többet tud majd mondani a további nyitási lépésekről. Hozzátette: a szakértők elsősorban annak meghatározásán dolgoznak, hogy az indiai koronavírus-változat könnyebben terjed-e a korábbi variánsoknál, és ha igen, mennyivel. A brit kormányfő mindazonáltal visszatérően hangsúlyozta: a dolgok jelenlegi állása alapján semmiféle olyan döntő jelentőségű ok nem látható az adatokban, amely indokolná az eltérést a korlátozások feloldására kidolgozott menetrendtől. Johnson a külföldi utazásokkal kapcsolatban megerősítette ugyanakkor azt a kormányzati kérést, hogy az új utazási rendszer alapján sárga kategóriába sorolt országokba Angliából még senki ne utazzon turisztikai céllal. Az e héten életbe lépett enyhítések alapján a szabadidős külföldi utazások teljes tilalmát a közlekedési lámpákéhoz hasonló színkódos rendszer váltotta fel. A zöld kategóriás országokba az Angliában élők hétfő óta turisztikai céllal is elutazhatnak, és visszatérésük után nem kell karanténba vonulniuk. Ebbe a kategóriába azonban a brit kormány egyelőre csak tizenkét országot sorolt be. Portugálián kívül egyetlen EU-tagország sem került fel a zöld listára, így Magyarország sem, amely a sárga kategóriás, továbbra is karanténkötelezett országok között szerepel. Boris Johnson keddi nyilatkozatában nyomatékosította: csak azok keressék fel a sárga kategóriába sorolt országokat, akik számára ez - például családi okokból - "abszolút elengedhetetlen". A brit miniszterelnök felidézte, hogy akik nem tartják be az Angliában élő külföldiekre is vonatkozó utazási szabályokat, akár tízezer font (több mint négymillió forint) pénzbírsággal is sújthatók.