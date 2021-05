Milák kíváncsiskodott, Kenderesi zenét váltott

Késely Ajna negyedik lett női 800 méter gyorson kedden a Duna Arénában zajló úszó Európa-bajnokságon. Férfi 200 pillangón a két legjobb idővel magyarok jutottak a fináléba.

A női 800 méteres gyorsúszás döntőjével és Késely Ajnával vette kezdetét a délutáni program kedden a Duna Arénában zajló úszó Európa-bajnokságon. A szám 19 esztendős ifjúsági olimpiai bajnoka 8:35.71 perces idővel hatodikként került be a fináléba, ahol felszabadultan úszhatott, hiszen már korábban bebiztosította olimpiai szereplését. A Kőbánya SC versenyzője 8:27:31-es időeredménnyel a negyedik helyet szerezte meg. „Az utolsó 100 körül vettem észre, hogy ott van Jegorova az egyesen. Mondtam is magamnak, hogy miért nem hamarabb láttam meg a túlsó pályán. Az utolsó 25 méteren próbáltam harcolni tovább, de ennyi volt bennem, ő viszont kihozta belőlem ezt a 8:27-es időt. Ha ő nincs, akkor lehetséges, hogy ennél rosszabb lett volna az eredményem. Innen is köszönöm neki, hogy ezt kihozta belőlem, ezért kellenek az ellenfelek. Nem vagyok csalódott, tudom, hogy munkából jöttünk, készülök tovább, hogy egyre jobb legyek” – nyilatkozta az M4 Sportnak Késely. Hozzátette, edzőjével, Turi Györggyel látják, miben kell javulnia az olimpiai felkészülés során. A folytatásban a férfi 100 mell és a női 100 pillangó fináléja következett magyar versenyzők nélkül, majd a férfi 100 gyors elődöntőjében Németh Nándor és Szabó Szebasztián volt érdekelt, mindketten a második futamba nyertek besorolást. Milák Kristóf délelőtt hiába úszta meg a 13. legjobb időt, a szabályok értelmében egy nemzetből csak két versenyző léphet tovább az előfutamból. A döntőbejutás aztán Némethnek jött össze, a negyedik legjobb idővel (48.02), egyéni csúcsán hat századot javítva jutott tovább, Szabó viszont 48.87-tel kiesett. „A reggeli úszásból mertem remélni, hogy tudok valamit alkotni. Ezek a századok pedig már annyira aprók, pedig mindent megtettem, hogy 48 másodpercen belül legyen az időm. Holnap megpróbálom még jobban, valami kis három századot találni valahol. Csúcsforma nélkül a legjobb időm úsztam, nem lehetek elégedetlen. Hiába jövünk edzésből, ott tudunk lenni a legjobbak között, egy éremnek nagyon örülnék, ez nem lesz egyszerű, de mindent meg fogok érte tenni” – jelentette ki Németh Nándor. Női 100 mellen aztán nem volt kiért szorítani, nem úgy a férfi 200 pillangó elődöntőjében, ahol Milák és Kenderesi állt fel a rajtkőre a második futamban. Szinte végig az olasz Federico Burdisso vezetett, azonban a két magyar nagyot hajrázott, végül Kenderesi 1.54.37-es idővel elsőként csapott célba, míg Milák 1.54.72-vel lett második, így a két legjobb eredménnyel jutottak be a szerdai fináléba. „Nem értem az úszást, pedig 20 éve csinálom, de mindig meg tud lepni” – utalt arra Kenderesi, hogy délelőtt nem volt elégedett a formájával. – Át kellett gondolnom a dolgokat, hirtelen ítélkeztem a kamera előtt, nem esett jól az úszás akkor. Megnéztem a részidőket és nem voltak olyan rosszak azért. Engedtem a fájdalomnak, nem tudtam olyan utolsó 50-et úszni. Ezt át kellett gondoljam. Most így sikerült, más zenéket hallgattam, mint délelőtt, fel tudtam magam spannolni. Nagyon jó lenne bemenni 1:54 alá az, az edzőmmel 1:53:7-et beszéltünk másfél hónapja, remélem ezt sikerül megúsznom” – tette hozzá. „Megvártam, kíváncsi voltam milyen technikát alkalmaz az olasz. 175-180 méternél rágyújtottam a rakétát, biztos, ami biztos. Kíváncsi voltam milyen gyorsan tudom visszahozni, felmértem, hogy mi újság vele. Mondanám, hogy ő az egyetlen külföldi ellenfél, de aztán ki tudja, ott a bolgár srác is. Szerintem hárman-négyen fogjuk megvívni a döntőt. A legjobbakat tudom remélni, időt nem tudok mondani, kimondott elvárás nincs, érezzem jól magam. Edzésből jövök, inkább fáradtnak mondanám magam, de így is kell néha versenyezni” – értékelt Milák Kristóf. Az 50 méteres versenyszámok további küzdelmeiben nem voltak már magyar versenyzők, ellenben az orosz Kliment Kolesznyikov 23.80 másodperces időeredménnyel világcsúcsot úszott háton. A nap zárószámában a magyar 4x200 méteres vegyes gyorsváltó - ez a szám csak az Eb-k programjában szerepel - hatodik lett.