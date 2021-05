350,90 forinton az euró

Négyzetméterre vetítve nagyságrendileg a tulajdonjog feléért lehetett tavaly lakásbérleti jogot vásárolni a nagyvárosokban – derült ki az ingatlan.com elemzéséből, amely az önkormányzati bérlakások áron aluli kiárusításáról szóló fideszes javaslat nyomán vizsgálta ezeket az ügyleteket.

Tavaly Budapesten a bérleti jogok kínálati négyzetméterára átlagosan 370 ezer forint volt, miközben a tulajdonjogra vonatkozó átlagos érték már 751 ezer forintnál járt. Az I. kerületben jóval drágábban, 621 ezer forintos négyzetméteráron mérték a bérleti jogot, igaz, itt az eladásra kínált s aját ingatlanok négyzetméterára is 988 ezer forint volt. Szegeden az átlagos négyzetméterár 46 százalékáért hirdették a bérleti joggal kínált lakásokat. Egy saját tulajdonú lakóingatlan kínálati négyzetméterára átlagosan 425 ezer forint volt, a bérleti joghoz viszont már négyzetméterenként 195 ezer forintért is hozzá lehetett jutni. A bérleti jog elvileg nem forgalomképes, de lakástörvény lehetővé teszi, hogy a bérlő elcserélje a bérleti jogot tulajdonjogra – magyarázta érdeklődésünkre Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A bérlők hivatalosan tehát az önkormányzati lakás bérleti jogát egy másik lakás tulajdonjogára cserélték, de a legtöbb ügyletnek pénzben kifejezett értéke is volt. Így egy kissé szürke mezsgyéje volt ez – fogalmazott a szakértő. A hirdetésszámokból is látszik, hogy nem is volt túl gyakori az ilyen csere. Az elmúlt három évben a tulajdonosok és a közvetítők évente 237-327 ezer lakáshirdetést adtak fel Budapesten és a megyeszékhelyen: ezek mindössze 0,2 százaléka kínált bérleti jogot eladásra. Vagyis országosan ezer körüli, Szegeden 100-200, Budapesten párszáz ilyen hirdetés jelent meg évente. Bár eladói oldalról adódhatott olyan helyzet, hogy a család bővülése miatt már szűknek bizonyult a bérlakás, vagy munka miatt kellett költözni. Vevői oldalról viszont bizonytalansági tényezőt jelentett, hogy - bár így akár a sajátnál egy nagyobb lakáshoz lehetett jutni, de - csak egy bérleményről, nem saját ingatlanról volt szó. Az önkormányzat tulajdonából a csere miatt ugyanis nem került ki az adott ingatlan, a bérleti díj mértéke sem változott, csak a bérlő személye. Balogh László szerint, akik mégis a csere mellett döntöttek, azok egy része valószínűleg arra spekulált, hogy később kedvezményes áron meg tudja majd venni az adott ingatlant. A Böröcz László fideszes képviselő által egyéni indítványként benyújtott, de már az országgyűlés gazdasági bizottsága kormánypárti tagjainak támogatását is élvező javaslat értelmében ez így is lesz. A tervezet alapján a jelenlegi bérlők ugyanis az ingatlan értékének 10-30 százalékáért vásárolhatnák meg otthonukat. Balog László szerint a kedvezményes ár miatt sokan most várhatóan meg is veszik bérleményüket, így a bérleti jogok adásvétele eltűnhet a piacról.