Enyhítheti a hosszan tartó Covid-19 tüneteit az oltás

A vakcinák segíthetnek az immunrendszer helyreállításában – derült ki egy brit felmérésből.

Enyhíti a hosszan tartó Covid-19 tüneteit a koronavírus elleni oltás – derült ki egy nemzetközi felmérésből, amely válaszadóinak mintegy 55 százaléka mondta azt, hogy javult az állapota az első adag - főként mRNS - vakcina után. Az eredmény megnyugtathatja a hosszan tartó Covid-19-ben szenvedőket: az állapotuk nem fog romlani az oltás után. A felmérést a hosszan tartó Covid-19-ben szenvedőket képviselő csoport, a LongCovidSOS végezte 812 ember bevonásával az Egyesült Királyságban és a világ más országaiban a közösségi média segítségével. Azt kérték a résztvevőktől, hogy a válaszadással várjanak legalább egy hetet az első oltás után, elkerülendő azt, hogy az oltás esetleges mellékhatásait összekeverjék a betegség tüneteivel – olvasható a The Guardian brit napilap honlapján. A hosszan tartó Covid-19 tizennégy legáltalánosabb tünetét hasonlították össze az oltás első adagjának felvétele előtti és utáni időszakban. Az adatok azt mutatták, hogy a válaszadók 56,7 százaléka tapasztalt általános javulást a tüneteket illetően, 24,6 százaléka mondta azt, hogy állapota nem változott és 18,7 százaléka közölte, hogy tünetei súlyosbodtak. Általánosságban azok, akik mRNS (Pfizer/BioNTech vagy Moderna) vakcinát kaptak, nagyobb javulásról számoltak be azokhoz képest, akik adenovírus (Oxford/AstraZeneca) oltást kaptak. Nagyobb valószínűséggel számoltak be azon tüneteik, mint a fáradtság, a tompa agy, az izomfájdalom javulásáról azok, akiket Moderna vakcinával oltottak be és ők voltak azok, akik a legkevésbé panaszkodtak arra, hogy állapotuk romlott. „Az adatok nagyon bátorítók, de nem tudjuk, hogy meddig tart ez” – mondta Ondine Sherwood, a felmérés adatainak elemzője. Ezek az adatok nem bizonyítják határozottan, hogy az oltástól javultak a betegek tünetei, ez lehetséges hosszú hónapokon át tartó betegség után is. Ám figyelembe kell venni azt, hogy a felmérésben részt vevő 130 ember mindkét adag oltást megkapta, és néhányuk állapota javult az első adag után, majd tüneteik ismét kiújultak, ám a második adag oltás után ismét jobb lett az állapotuk – mondta David Strain, az Exeteri Egyetem oktatója, a felmérés másik elemzője. Nem ismert, hogy egyes embereknél miért alakul ki a hosszan tartó Covid-19, immunológusok feltételezik, hogy egy vagy több ok kombinációja okozhatja: a szervezetben maradó koronavírus makacsága, a fertőzés után a vírus részeinek hosszan tartó megmaradása vagy az immunrendszer túlzott reakciója és az egészsége szövetek megtámadása a fertőzésre adott válasz által. Az elemzés azt jelzi, hogy a Covid-19 elleni vakcinák segítenek helyreállítani az immunrendszert, a szervezet tudtára adni, hogy védekező rendszerének válaszolni kell a vírusra, nem megtámadni az immunrendszert – magyarázta Strain, hozzátéve, hogy ez a magyarázat egyelőre csak feltételezés, amelyet további kutatásokkal kell alátámasztani.