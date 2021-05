Operatív törzs: Szerdán újabb időpontokat hirdetnek meg a Pfizer-oltásra

Eközben a Szputnyikból már csak pár ezer adag maradt, ezért aki azt szeretné megkapni, foglalja le mihamarabb az időpontot.

A heti oltásterv ismertetésével kezdte György István, a Miniszterelnökség államtitkára az Operatív törzs szerdai tájékoztatóját. Eszerint a beoltottak száma 4 790 996, közülük 2 774 416-an már a második oltást is megkapták.

– Levonulóban van a járvány harmadik hulláma. Egyre inkább fellélegezhetünk, bár hátra még nem dőlhetünk – állapította meg.

Megemlítette, hogy a kormány szerdai ülésén dönt arról, hogy a még meglévő járványügyi korlátozások közül melyeket lehet feloldani. Több mint ötmillióan regisztráltak a vakcinákra, közülük 85 százalék már megkapta legalább az első oltását. Beszélt arról, hogy Magyarország ötmillió adagot rendelt a kínai Sinopharm vakcinából, amelyből 4,5 millió adag már meg is érkezett. Felhívta a figyelmet, hogy még lehet rá júniusban is időpontot foglalni. Úgy fogalmazott, hogy szívből ajánlja ezt a vakcinát, amelyhez nagyon hasonló lesz a készülő magyar vakcina. Az orosz vakcinára váróknak azt üzente, hogy már csak pár ezer adag maradt a Szputnyikból, ezért aki azt szeretné megkapni, foglalja le mihamarabb az időpontot, mert abból már nem érkezik újabb szállítmány. Az AstraZeneca oltására nagyon korlátozott számú időpontot lehet foglalni, mivel kevesebb érkezik belőle a közeljövőben a vártnál. A beérkező szállítmányokat a második körös oltásokhoz használják fel, ezért újabb időpontokat ahhoz nem hirdetnek meg. A Pfizerből a mai napon újabb időpontokat hirdetnek meg csütörtökre, péntekre és szombatra. Hangsúlyozta, hogy most nem kell sms-re várni, ezért aki Pfizert szeretne, és van érvényes regisztrációja, az válasszon időpontot az időpontfoglaló oldalon. Azt kérte, hogy regisztráció és időpont nélkül senki ne keresse fel az oltópontokat.

Jövő héten is érkezik Pfizer-szállítmány, arra is lehet majd később időpontot foglalni.

Most már nem lesz külön oltási akció a 16-18 közötti korosztálynak, ezután a felnőttekkel együtt foglalhatnak maguknak időpontot. Eddig a 18 éven aluliak közül 120 ezren regisztráltak, és 80 százalékuk már meg is kapta az oltását. Folytatódik a háziorvosoknál az oltás a Janssen, a Sinopharm és a Moderna vakcinájával, és az oltóbuszok is járnak a településekre. Elindult a Magyarországon élő külföldiek, és a határon túli magyarok regisztrációja is. Oltásuk kezdetéről és módjáról „kellő időben” adnak majd tájékoztatást. György István beszélt arról, hogy Magyarország kivételes tempót diktál Európának oltási programjával, ezért minden résztvevőnek köszönetet mondott. Hangsúlyozta, hogy a járvány vissza is térhet, akár újabb mutánsokkal, kérte, hogy mindenki regisztráljon. Azokat is oltásra biztatta, akik átestek a fertőzésen és megkapták már védettségi igazolványukat, mert a védettséget az oltás jelenti. Beszédét azzal zárta, hogy minden beoltott emberrel egyre szabadabb lesz az ország. Kiss Róbert alezredes arra hívta fel a figyelmet, hogy az Ausztriába beutazás szabályai mától megváltoznak. Magyarország az alacsony veszélyeztetettségű kategóriába tartozik, így aki rendelkezik két védőoltással, vagy negatív PCR-teszttel, vagy átesett igazoltan a betegségen, az karanténkötelezettség nélkül beléphet az országba. A rendőrségi adatokat ismertetve elmondta, hogy 379 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. Felhívta a figyelmet, hogy már korábban a kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult, emiatt jelentősen kevesebb intézkedésre van szükség a kijárási tilalom megsértése miatt, országosan 50 emberrel szemben intézkedtek. Kedden éjszaka egy V. kerületi motelben a csendrendelet megsértése miatt intézkedtek, ahol 14 embert találtak a rendőrök. A hatósági karanténban lévők száma kis mértékben csökkent, jelenleg 16 027-en vannak elkülönítve, tegnap 1626 karantént rendeltek el.



Müller Cecília országos tisztifőorvos kijelentette, hogy az adatok arról tanúskodnak, hogy a járvány nagy tempóban csökken, ez valamennyi adatra igaz, amelyet a kórházban ápoltak száma és az aktív betegek aránya is alátámaszt. A friss járványügyi adatokról elmondta, hogy 633 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 799 588-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 52, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 329-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 648 513, az aktív fertőzötteké pedig 121 746. Kórházban 1908 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 224-en vannak lélegeztetőgépen. Müller Cecília azt mondta, hogy az elhunyt Covid-betegek mindössze 5 százalékának nem volt semmilyen alapbetegsége, tehát a koronavírus okozta a halálukat. Az áldozatok 95 százalékánál valamilyen alapbetegséget tártak fel. Ezért ő is megint mindenkit arra kért, hogy oltassa be magát a Covid-19 ellen, mivel Európában és sok országban még mindig súlyos a járványügyi helyzet a javuló adatok ellenére. Azokat, akik egészségi állapotuk miatt nem olthatóak, a beoltott emberek „társasága” fogja megvédeni. Azt is látni, hogy a fertőzöttek többsége az aktív korosztályból, aktív munkavállalók közül kerülnek ki: a legmagasabb arányban a 40-49 év közöttiek érintettek, őket követi a 30-39 éves korosztály.

Szavai szerint egyértelműen az aktív munkaképességűek között terjed leginkább a vírus.

Területileg Pest megyében 14 százalékban, Budapesten 13 százalékban azonosították a legtöbb új fertőzöttet, a legkevesebbet Nógrád, Somogy és Tolna megyében találták. Országosan 25 százalékos a csökkenés, de Zala megyében 52 százalékosat tapasztaltak. Egyedül Komárom-Esztergom megyében nőtt némileg a fertőzöttek száma, de ott sem alakult ki góc. Megköszönte a háziorvosok munkáját. Hozzátette, hogy mi más lehet szebb egy betegség gyógyításánál, mint a kór, a baj megelőzése, amely véleménye szerint a megkoronázása a munkájuknak. A babaúszásról, úszásoktatásról elmondta, hogy van rá lehetőség. Két feltétele van: védettségi igazolványra van szüksége az oktatónak és a szülőnek, kísérőnek is, aki úszásra viszi a kicsit. Az intézménynek ezt ellenőriznie kell, az üzemeltetőnek pedig a víz szűréséről kell gondoskodnia. Hozzátette, hogy termálvízzel töltött medencében, illetve masszázsmedencében a baba úsztatása szigorúan tilos. A babákat úszópelenkában szabad csak a medencébe vinni. Újságírói kérdések: Szükség van-e még a már gyógyult Covid-betegek vérplazmájára? Igen, szükség van, erősítette meg Müller Cecília, mivel még mindig sokan vannak súlyos állapotban kórházakban. Nincsen előírt időintervallumra arra, hogy oltás után mennyi idővel lehet vért adni. Az oltási reakció azonban bármelyik oltóanyagnál felléphet.