"A legfontosabb most, hogy elhallgassanak a fegyverek, ezt csupán Magyarország látja másként"

Törökök millióit tartják izgalomban Sedat Peker, Dubajba szökött, ultranacionalista maffiavezér videói, amelyekben a hírhedt gengszter a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) és a szervezett bűnözés összefonódását taglalja.

A nemrég még Recep Tayyip Erdogan török elnök elkötelezett híveként számontartott maffiózó tavaly menekült el hazájából, amit azzal magyarázott, hogy összekapott az államfő vejével, Berat Albayrak akkori pénzügyminiszterrel. Peker most azután nyitotta ki a száját, hogy áprilisban rajtaütöttek törökországi érdekeltségein, köztük isztambuli villáján. Az elmúlt két hétben öt hosszú videót is közzétett a YouTubeon , amelyben vad, ám korántsem hihetetlen állításokat fogalmazott meg a regnáló elitről. Arról beszélt például, hogy az AKP egyik képviselője, Tolga Agar 2018-ban megerőszakolt egy 21 éves kazah újságírónőt, aki aztán rendőrséghez fordult, ám onnan elhajtották, másnap pedig holtan találták. A hivatalos vizsgálat szerint a nő felakasztotta magát, Peker azonban arra utalt, hogy az érintett politikus befolyásos apja, Mehmet Agar egykori belügyminiszter intézte el az ügyet. A maffiavezér szerint az idősebb Agar egy hatalmat birtokló mélyállam élén áll, amely kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozik. Az ex-tárcavezetőnek a múltban bizonyosan voltak alvilági kapcsolatai - az törte derékba felívelő karrierjét, amikor 1996-ban a Susurluk-botrány kitörésével fellebbent a fátyol a szervezett bűnözés, a Szürke Farkasok szélsőjobboldali mozgalom és a rendvédelmi szervek egyes vezetőinek kapcsolatáról. Mehmet Agart az ügyben bűnszervezet vezetéséért 2011-ben öt év börtönre ítélték, ám két évvel később feltételes szabadlábra helyezték - egyesek szerint azért, mert megértette az üzenetet, és a kemalista-szekuláris ellenzéktől átpártolt az iszlamista-konzervatív kormánypárthoz. A törökországi viszonyokat hűen tükrözi, hogy a megfogalmazott vádak kapcsán a hírek szerint mindössze egy eljárás indult, de nem az Agar-család valamelyik tagjával, hanem Baransel Agca újságíróval szemben, aki Twitteren nyilvánosságra hozta az elhunyt kazah újságírónő boncolási jegyzőkönyvét. A dokumentum alapján felmerül a gyanú, hogy a fiatal nőt halála után akasztották fel. Peker a jelenleg hivatalban lévő belügyminiszter, Süleyman Soylu számára kínos kijelentéseket is tett. Egyebek mellett azt mondta, hogy a tárcavezető biztosított neki rendőri védelmet, és ő figyelmeztette tavaly arra is, hogy nyomozás indult ellene. A jelek szerint a viszony kölcsönösen gyümölcsöző volt, Peker megjegyezte, hogy cserébe megmentette a politikust a bukástól. Soylu tavaly áprilisban a kaotikus körülmények között bevezetett kijárási tilalom miatt mondott le, ám Erdogan marasztalta őt, amihez hozzájárulhatott, hogy a közösségi médiában rengetegen álltak ki a miniszter mellett. Ha hihetünk a maffiavezérnek, akkor ebben szerepe volt annak is, hogy az ő utasítására álprofilok tömege posztolt támogató üzeneteket. Soylu tagadja a vádakat, rágalmazásért feljelentést is tett és a Twitter nem túl hízelgő jelzőkkel illette a hírhedt gengsztert. A kormánypárt összegészében azonban eddig próbálta ignorálni Peker videóit. A belügyminiszter feljelentését leszámítva csak Cemil Cicek AKP-s képviselő, egykori igazságügyi miniszter kommentálta az esetet a Deutsche Welle török szerkesztőségének adott interjújában. Cicek múlt szerdán meglepő őszinteséggel megállapította: ha az “állításoknak csak ezredrésze igaz, akkor katasztrofális a helyzet”, a politikus egyben vizsgálatot szorgalmazott az ügyben. Erdogan eddig mindössze sejtelmes utalást tett a botrányra. "A bűnbandák és a terrorszervezetek a mérges kígyókra hasonlítanak. Ha egy zsákba lépsz velük, akkor beleegyezel abba, ami később veled történik” - fogalmazott hétfőn az államfő. A nyilatkozat megjelenése után megindultak a találgatások Soylu esetleges leváltásáról, ám egy ilyen lépés csak megnövelné Peker hitelét. A maffiavezér vélhetően tovább fogja folytatni leleplezéseit - hacsak ellenségei el nem hallgatattják őt.