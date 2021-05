Le kell bontani a természetromboló Csipak-villát

Mint mondta, benne van abban minden szükséges információ.

"Müller Cecília egészen komolyan orbános propagandainterjút küldött vissza a SZAKMAI közérdekű adatkérésemre válaszul. Mindezt halálozás témában." - írta szerdai Facebook-posztjában Szél Bernadett.

A független országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy mivel a kormány folyamatosan kétségbe vonja a halálozási adatok nemzetközi összehasonlíthatóságát, a végére akart járni a dolognak és szerette volna megtudni, ki számít Magyarországon koronavírusban elhunytnak. "Müller Cecília, aki nem mellesleg járványügyi szakember és országos tisztifőorvos, szakmai definíció helyett a közmédia propagandarádiójának Orbán Viktorral készült január 8-i interjúját linkelte be azzal, hogy az általam kért információk „az alábbi linkre kattintva ismerhetők meg.” Megjegyezte, a linket kattintva nem lehetett megnyitni, ezért bepötyögve csupán egy, a témába vágó mondatot talált az elküldött miniszterelnöki közlésben. Ebben Orbán Viktor arról beszél, Magyarországon mindenkit aki fertőzött volt bekönyvelnek, még akkor is, ha nem a koronavírusban hunytak el. Az ellenzéki politikus abszurdnak nevezte, hogy egy szakmai kérdésre a szakember szakmai válasz helyett Orbán Viktort idéz. Szerinte a kormányfő által idézett rész minden, csak nem definíció, mivel a "WHO kifejezetten hangsúlyozza, hogy azokat ne vegyék be a statisztikába, akik teljesen függetlenül a fertőzéstől, pl. autóbalesetben haltak meg. Világos. Csakhogy Orbán Viktor „definíciójából” sem az nem derül ki, hogy Magyarország a WHO javaslata ellenére vajon mindenkit belevesz-e a statisztikába, aki fertőzött és elhunyt, esetleg ennél azért szűkebb a kör és csak azokat, akik bár nem a fertőzésbe, de attól nem is függetlenül haltak meg. Azt sem határozta meg, hogy ki számít egyáltalán fertőzöttnek (akinek x napja lett pozitív a tesztje, vagy aki még nem került a gyógyultak statisztikájába)." Szél Bernadett egyébként megkérdezte azt is, hogy hány olyan haláleset volt eddig Magyarországon, akiknél a fertőzés kísérőbetegség volt, de nem ez volt az elsődleges halálok. Erre az a válasz érkezett Müller Cecíliától, hogy nem minősül adatkezelőnek ebben.