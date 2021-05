Több időt kér az atomhivatal Paks 2 engedélyezéséhez

Élve jogával, három hónappal meghosszabbítja a Paks 2-es beruházás központi engedélykérelmének eredendően egy éves elbírálási idejét a hazai nukleáris hatóság.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) három hónappal meghosszabbította a Paks 2-es fejlesztés létesítési engedélykérelmének elbírálási határidejét – derül ki a hatóság honlapján tegnap megjelent tájékoztatásból. Az állami megrendelő, vagyis a Paks II. Zrt. (több halasztás után) végül tavaly június 30-án adta be a 12,5 milliárd eurós nukleáris bővítés legfontosabb engedélykérelmét. Az iratot az OAH alapesetben 12 hónap alatt bírálhatja el, amit további 3 hónappal meghosszabbíthat. Legkésőbb - ezt beleszámítva is - szeptember 30-ig meg kell születnie a határozatnak. Mellékelt végzésük a döntést az eljárás során benyújtott dokumentáció körülbelül 75 ezer oldalas terjedelmével, a beadvány tartalmának összetettségével, az eddig felmerült nagy számú hazai és nemzetközi szakértői vélemény feldolgozási időszükségletével, valamint a megalapozott döntés előkészítésével indokolja. Az ügy figyelemre méltó mellékszála, hogy alig egy hónapja, váratlanul távozott posztjáról Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója. A hatóságot most megbízottként helyettese, Hullán Szabolcs irányítja. Megkeresésünkre az OAH-nál januárban már azt sem zárták ki, hogy a döntés 15 hónapnál is hosszabb időt vesz igénybe. A létesítési engedély kapcsán nemrég lezajlott online közmeghallgatásra adott válaszaik szerint eddig a zrt. kétszer pótolt bizonyos hiányosságokat, de azt nem említették, hogy ez módosítana-e a végső határidőn. A létesítési engedélykérelem kapcsán válaszadásukig körülbelül 500, különböző súlyú lehetséges problémát tartottak nyilván – írták a közmeghallgatás feljegyzésében. Ezeket nem részletezve inkább csak a formai kifogásaikba engedtek betekintést. Így az oroszok által előkészített, de a Paks II. Zrt. által beadott anyagban maradtak nyelvi hibák, egyazon tételt néha különböző értékekkel jellemeztek, illetve esetenként eltértek az iratváltozat-számok. Ehhez képest a paksihoz hasonló, Finnországban tervezett orosz blokk – az OAH által szintén kérésre idézett - engedélyezési iratai szerint ott nem látták igazoltnak az utasszállítógép-becsapódás elleni védelmet, a biztonsági pótrendszerek elválasztottságát, több műszaki megoldás megfelelőségét, a súlyos balesetek elleni védelem pedig ellentmondott a helyi szabályoknak. A finn engedélyezési eljárás 2015 óta zajlik.