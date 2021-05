A pénzt kereste, nem a nőt az internetes csaló

Kétmillió forintot tett zsebre a férfi el nem végzett munkák és a partnerével felvetetett hitelek révén.

Folytatólagosan elkövetett csalás és személyes adattal való visszaélés miatt emelt vádat a Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség azzal a többszörösen visszaeső csalóval szemben, aki magát jól menő vállalkozónak kiadva, kétmillió forintot csalt ki egy társkereső oldalon megismert nőtől – írja a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség a Népszavához eljuttatott közleményében. A vádirat szerint a jánoshalmi férfi 2018 őszén ismerkedett meg az interneten egy környékbeli nővel, aki előtt jól menő vállalkozónak adta ki magát, és hamarosan partneréhez is költözött. Az asszony éppen házfelújítást tervezett, miután egy ingatlan eladásából 2 millió forint készpénzhez jutott. A vádlott azért, hogy a pénzt jogtalanul megszerezze, felajánlotta a segítségét, hogy mestereket szerez. Két részletben 1,4 millió forintot kért a nőtől faanyagra és az ácsok munkadíjára azzal, hogy néhány hónap múlva kezdik a tetőfelújítást. Valójában sem faanyagot, sem ácsot nem szervezett a munkálatok elvégzéséhez. Műtétre és üzleti ügyekre hivatkozva arra is rávette a nőt, hogy vegyen fel számára 600 ezer forintnyi hitelt, amit néhány hónapon belül visszafizet. Ahogy azonban az ácsok nem jöttek, úgy a kölcsönt sem fizette vissza a férfi, sőt egy állítólagos németországi munkára hivatkozva 2019 februárjában elköltözött a nőtől. Ám a csalónak ez is kevés volt: titokban megszerezte az asszony személyes adatait, s azokkal telefonon LED televíziót és okostelefont vásárolt magának, amiket elköltözésekor magával vitt. A becsapott nő és a telefontársaság a károk megtérítése érdekében polgári jogi igényt jelentett be a nyomozás során. A más ügyben jogerős fegyházbüntetését töltő vádlott ügyében a Kiskunfélegyházi Járásbíróság hoz majd döntést.